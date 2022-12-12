世足賽／晉級之路碰上最愛的哈基米 姆巴佩早就預言

法國隊球星姆巴佩（左）與摩洛哥球星哈基米（右）同為巴黎聖日耳曼效力，是很好的朋友，兩人將在卡達世足賽四強中對決。圖為兩人2021年的資料照片。（美聯社）

衛冕軍法國將在卡達世足賽四強對上黑馬摩洛哥，若說誰早就預測到這個劇本，肯定是法國天才球星姆巴佩（Kylian Mbappé），早在1月就開金口，要過好友哈基米（Achraf Hakimi）這關。

效力法甲巴黎聖日耳曼 的姆巴佩，他口中「世界上最好的朋友」，就是同隊隊友、這次披上摩洛哥戰袍的哈基米，兩人同是1998年出生，相處總是激情四射，讓球迷超能感受到他們的友愛。

就連世界盃 激戰期間，兩人也有頻繁互動，姆巴佩曾前往摩洛哥的下榻飯店與好友碰面，他分享與哈基米的合照；面對哈基米留言：「稍後見，我的朋友」，姆巴佩給他的回應是三個愛心表情符號。

法國將在四強碰上摩洛哥，爭奪冠軍賽門票，這齣對戰戲碼在世界盃開踢前恐怕沒人想得到，但一段在今年1月所拍攝的影片中，揭露了這對好友之間的對話。

姆巴配當時站在教育城體育場上說著：「我們將在這裡碰上突尼西亞，屆時將有4萬觀眾進場，我希望我們會贏，然後對上摩洛哥。」他對著站在一旁的哈基米笑說，「我必須摧毀我的好友」，哈基米則回應：「我會粉碎他」，姆巴佩聽了笑嘻嘻，他繼續說著：「這會讓我心碎，但這就是足球 。」

哈基米曾在訪問中談到姆巴佩，他說：「和他一起踢球是件容易的事，把球給他，我知道他會為比賽帶來改變。」如今兩人將在場上過招，全力阻擋對方的晉級之路。