世足賽／克羅埃西亞頑強打不倒 佩特科維奇說法超感人

克羅埃西亞前鋒佩特科維奇（中）。（路透）

世界盃足球 賽4強賽將在14日開踢，上屆亞軍克羅埃西亞對決阿根廷，儘管賽前賭盤不被看好，28歲前鋒佩特科維奇（Bruno Petkovic）表示，每場比賽都在進步，隨著對手愈來愈強，全隊也變得愈來愈好。

克羅埃西亞進入16強後，連續兩場比賽靠PK大戰淘汰日本、巴西 ，有如4年前俄羅斯 世足賽進入4強的翻版；佩特科維奇對巴西之戰在第117分鐘進球，讓克羅埃西亞扳平戰局，進入PK戰以4：2獲勝，他說：「球隊的精神力量讓我們連贏兩場PK戰，這深深植根在克羅埃西亞過去爭取獨立的鬥爭中。」

克羅埃西亞4年前在分組賽3戰全勝，接著PK戰淘汰丹麥、俄羅斯，4強賽踢到延長賽再勝英格蘭，直到冠軍戰才以2：4不敵法國。

本屆賽事經過3周60場激戰，32強只剩最後4席，克羅埃西亞又在其中，而且踢完前5場3勝2和，還未嘗過敗績，佩特科維奇說：「克羅埃西亞是一個小國（人口不到400萬），這是精神力量的原因之一，就算我們還很年輕，大家都知道國家如何在1990年代建立、獲得獨立。」

克羅埃西亞1998年首次以獨立國家首次參加世界杯，立刻闖進4強，最後奪下季軍，目前隊上一些老將曾在1990年代歷經巴爾幹地區衝突，莫德里奇（Luka Modric）一度流離失所，洛夫倫（Dejan Lovren）也被迫離家。

佩特科維奇對巴西之戰改變克羅埃西亞可能輸球的命運，連續兩屆拚進4強，已經成為國家英雄，他表示，從父母親的身上學到一切，必須戰鬥、努力工作，否則將會一事無成。

佩特科維奇強調，「隊友彼此信任」是球隊前進的動力，也了解自己對巴西之戰關鍵進球的重要性，希望將這種感覺延續到4強賽、甚至冠軍戰。