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世足賽／梅西與莫德里奇老將對決 阿根廷、克國交鋒看點

體育新聞組／綜合報導
這次可能是梅西職業生涯最後一次踢世界盃。 （新華社）
這次可能是梅西職業生涯最後一次踢世界盃。 （新華社）

阿根廷將在2022卡達世界盃足球賽4強對上克羅埃西亞，此役將是35歲的梅西（Lionel Messi）和37歲的「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）兩名老將展現意志力和奪冠企圖心的競爭；對於這兩名球員而言，可能都是生涯最後一次參加世界盃。

中央社報導，由梅西領軍的阿根廷，是世界盃奪冠熱門球隊之一。2014年的巴西世界盃，阿根廷和德國一路殺到延長賽，才以0比1吞敗屈居亞軍，8年後，他們有機會再度挑戰顛峰。

阿根廷的靈魂人物梅西，生涯獲獎無數，長久以來的遺憾，是不曾率隊拿下重要國際賽事冠軍；但這個「魔咒」於去年打破，梅西帶領阿根廷拿下美洲盃冠軍，總算終結了冠軍荒。

阿根廷挾著36戰不敗的「神話」闖進本屆世界盃，這可能是梅西職業生涯最後一次踢世界盃；阿根廷全隊上下一心，希望為梅西贏得冠軍。

與法國一樣，阿根廷最終若能奪冠，將是世界盃史上至少奪得3次冠軍的第4支球隊。

克羅埃西亞於1998年法國世界盃首度踢進世界盃會內賽，至今已兩度進入4強。

1998年首次現身世界盃，克羅埃西亞即贏得季軍，上屆2018年俄羅斯世界盃，他們在莫德里奇率領下以大黑馬之姿闖進決賽，最後以2比4敗給法國。

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