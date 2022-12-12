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世足賽／4強出列 法挑戰隊史第3冠 克羅埃西亞續拚驚喜

體育新聞組／綜合報導
衛冕軍法國搶下最後一張四強門票，挑戰隊史第三座冠軍只差最後兩勝。（新華社）
衛冕軍法國搶下最後一張四強門票，挑戰隊史第三座冠軍只差最後兩勝。（新華社）

世界盃足球賽經過三周60場激戰，四強名單出爐，上屆冠軍法國、亞軍克羅埃西亞都在其中，阿根廷是近兩屆賽事唯一美洲代表，成為終結美洲球隊20年未封王的最後希望，摩洛哥更是世足賽開踢92年來，第一個闖進四強的非洲國家，驚奇之旅轟動全球足壇。

本屆世足賽開踢前，外界認為的「死亡之組」包括E組的西班牙、德國、日本、哥斯大黎加，或是B組的英格蘭、美國、伊朗、威爾斯，巴西所在的G組或是葡萄牙、南韓所屬的H組也有人點名，但這些隊伍都沒打進四強。

世足賽四強戰對戰組合出爐，將由克羅埃西亞對上阿根廷、摩洛哥對上法國，其中F組就占了兩個席位，加上同組的比利時還是上屆季軍，這組或許才是真正的「死亡之組」。

摩洛哥對葡萄牙之戰，第42分鐘靠恩納斯里頭錘破門，以1比0拿到歷史性勝利，這是世足賽在1930年點燃戰火後，近一世紀首次有非洲國家、阿拉伯世界隊伍進入四強。

衛冕軍法國則在第78分鐘，靠36歲老將吉魯攻進致勝球，以2比1擊敗英格蘭，搶下最後一張四強門票，挑戰隊史第三座冠軍只差最後兩勝。

卡達世足賽開踢前，奪冠賠率最被看好前三隊為巴西、法國、阿根廷，最終有兩隊成功闖進四強；看好度落在B段班的克羅埃西亞、摩洛哥搶下另外兩席。英國知名博弈網站最新開出的奪冠賠率，法國最被看好，賠率為「正110」，意即下注100元的利潤為110元，接著是阿根廷的「正175」、克羅埃西亞「正700」、摩洛哥「正900」。

阿根廷13日對決克羅埃西亞展開四強賽首戰，法國、摩洛哥將於14日交手，兩支勝隊晉級18日冠軍戰。法國最大目標是繼1938年義大利、1962年巴西之後，成為史上第三支完成二連霸的球隊，23歲明星前鋒姆巴佩目前五顆進球暫居榜首，有機會成為隊史第二位金靴獎得主。

摩洛哥、克羅埃西亞以F組前兩名晉級淘汰賽後，都連闖兩關拚進四強，若能續寫驚奇，將是史上第三次同組球隊爭冠，前兩次是1954年西德對匈牙利、1962年巴西對捷克。

巴西 義大利 足球

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