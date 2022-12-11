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法國隊球員雖然黑白摻雜 極右派仍抗拒移民

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世足賽／法國隊球員雖然黑白摻雜 極右派仍抗拒移民

編譯潘勛／綜合11日電
踢進本屆世界盃足球賽四強的法國隊，球員人種多元，黑白摻雜。圖為該隊球員10日在踢贏英格蘭隊後欣喜若狂。(歐新社)
踢進本屆世界盃足球賽四強的法國隊，球員人種多元，黑白摻雜。圖為該隊球員10日在踢贏英格蘭隊後欣喜若狂。(歐新社)

已踢進世界盃足球賽四強的法國隊雖然族裔多元，黑白摻雜，但法國作家、製片人兼人權人士羅卡婭‧狄阿洛(Rokhaya Diallo)11日接受美國公共廣播電台(NPR)訪問仍指出，法國國內也有極右派，既歧視其他種族又抗拒移民。

法國在史上是殖民宗主國，殖民史讓法國對待移民的態度與美國看似有所不同。狄阿洛指出，不同點之一在法國有色人種被指不是「真法國人」，這個看法很普遍，許多有色人種必須為自己身處法國、出生在法國、成為法國人，找出理直氣壯的原因。但非洲裔不被視為法國固有的人，除種族歧視及不公平，還因奴隸、殖民都是往事，發生在海外異域，很多人沒目睹過。

狄阿洛指出，目前以政治菁英瞧見這次世足賽法國隊由多元組成最不舒服；很多極右派知識分子、哲學家及政黨領袖在講，這支法國隊並不代表國家真實的面貌；他們散播種族強行取代的歧視理論，說少數族裔來法國是別有居心，想取代原住當地的白人，還說法國已不復法國，意味法國人必須是白人；但就他看來，這支法國隊適足以反映法國的殖民史，有色球員出生在法國是因祖父母、父母的母國與法國有淵源，來到法國是因被法國入侵過。

狄阿洛曾在「華盛頓郵報」撰文，紀念法國1998年贏得世界盃，表示自己又喜又悲，感慨非裔要在法國付出極大心血，才被認可、接受、讚賞為有色法國人；她對其他法國同胞有些失望，尤其是對記者，他們瞧見國家足球隊裡有非裔，才認清法國的真實面貌，發現原來地鐵、街上有那麼多非洲裔。

NPR詢問狄阿洛，法國白人是否認為非裔只有在幫國家足球隊贏得冠軍時才有價值，狄阿洛表示，非裔運動員被目為出力的人，沒真能出謀畫策，法國白人看待非裔的眼光很狹隘。

但狄阿洛認為，目前接受非裔的程度已有改善，比十年前好得多，另外她感受到年輕世代已認為多族裔、多元文化才是常態，例如隊內新星姆巴佩(Kylian Mbappe)是隊內最強球員之一；法國白人日常生活都接觸到，便習以為常，等到年輕世代成為主流之後，種族歧視會有所改善。

非裔 種族歧視 足球

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