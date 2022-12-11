世足賽／最美一幕 摩洛哥前鋒與母共舞 有感人原因

摩洛哥包法爾（左）與母共舞。 （新華社）

摩洛哥在卡達世界盃足球 賽八強戰擊敗葡萄牙，創下非洲國家有史以來最佳成績，前鋒包法爾（Sofiane Boufal）開心在場中與媽媽共舞，這個畫面被許多媒體譽為「最美一幕」，背後也有更暖心的原因。

擊敗有著「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）坐鎮的葡萄牙，摩洛哥以1：0拿下勝利，在世足賽上演驚奇，踏上非洲國家、阿拉伯世界隊伍從未進入過的四強舞台。

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賽後摩洛哥全隊狂歡，包法爾更是激動親吻母親，還帶著媽媽一起在球場上跳舞，可愛的畫面吸引不少國外媒體報導，包法爾的母親是靠著擔任清潔工的微薄收入，讓他得以一圓足球夢，甚至幫助母國創下奇蹟。

「太瘋狂了。」包法爾賽後接受訪問時說：「我們活在夢裡，而且不想要醒來，我都起雞皮疙瘩了，這一切都是我們應得的，而且還沒結束，還有四強戰，而感謝老天，還有決賽。」

29歲的包法爾是在巴黎出身的摩洛哥移民二代，後來移居到法國西部城市昂傑後，開始愛上足球，不過因爸媽在他兒時離異，由媽媽一人帶著三個孩子長大。

包法爾過去受訪時就曾表示：「我看著她在冬天早上6點出門工作，所以我絕對不會放棄，特別是知道自己也有天分，當有人犧牲自己的人生去成就你，不輕易放棄是最基本的，我必須要為了她成為職業球員。」

包法爾在昂傑青訓時，每個月只花200歐元（約210.8美元），其他錢都寄回家，直到2015年終於與法甲的里昂隊簽約，完成他的心願，包法爾說：「我做的一切都是要讓母親開心，讓她脫離清潔工作，當我簽約時，她立刻就辭職了。」