世足賽／內馬爾輸球衝擊太大 不保證4年後回歸森巴軍團

內馬爾坦言無法保證4年後世足賽是否歸隊。（新華社）

巴西 在PK大戰不敵克羅埃西亞，連續兩屆世足賽在8強賽出局，30歲重量級球星內馬爾受到衝擊，心情還未平復，坦言無法保證4年後世足賽是否歸隊。

巴西在本屆5場比賽3勝2敗，一共踢進8球，內馬爾包辦兩球，包括對克羅埃西亞延長賽率先破網，後來遭對方追平，進入PK大戰後以2：4落敗。

內馬爾原本排定第5點踢球，但巴西踢完前4人就打包，克羅埃西亞連進4球，讓「森巴軍團」提前向世界盃 說再見。

世界盃從1930年開踢以來，巴西是唯一22屆全勤的國家，而且都在16強之列，除了1934、1966、1990年未能進入8強，19次晉級紀錄也是全球最多，這次告別卡達世足賽後，想拚第6座冠軍還要再等4年。

2026年世足賽將由美國、加拿大、墨西哥 合辦，32強名單擴編為48強，內馬爾被問到4年後是否再披國家隊戰袍，他說：「說實在，我不知道，現在不是談這種事的時機，無法做出任何保證。」

內馬爾在國家隊踢進77球，已經追平傳奇球星比利，並列隊史第1，不過巴西未進4強讓他很沮喪，暫時不想談論再拚世足賽之事，強調「 會花時間考慮一下，不會關閉為巴西出賽的大門，也不肯定百分之百歸隊。」