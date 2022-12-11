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世足賽／真正死亡之組…四強有兩隊都來自F組

記者蘇志畬／即時報導
摩洛哥打敗葡萄牙晉級四強。（新華社）
摩洛哥打敗葡萄牙晉級四強。（新華社）

卡達世界盃足球賽四強全數定案，其中克羅埃西亞、摩洛哥都來自F組，而且兩隊晉升之路也擊敗不少強敵，跟籤運無關，就結果來看，「死亡之組」稱號恐怕要換人當。

本屆世足賽開踢前，外界認為的「死亡之組」包括E組的西班牙、德國、日本、哥斯大黎加，或是B組的英格蘭、美國、伊朗、威爾斯，巴西所在的G組或是葡萄牙、南韓所屬的H組也有人點名，但這些隊伍都沒打進四強。

世足賽四強戰對戰組合出爐，將由克羅埃西亞對上阿根廷、摩洛哥對上法國，其中F組就占了兩個席位，加上同組的比利時還是上屆季軍，這組或許才是真正的死亡之組。

加拿大媒體「多倫多星報」就撰文指出，加拿大在F組的表現應該要重新檢視，雖然在該組連吞3敗，但對手確實都很強悍，適時證明就連外界公認的強隊也阻止不了克羅埃西亞、摩洛哥。

克羅埃西亞在16強、8強賽分別與日本、巴西都踢平，靠著PK戰取得勝利，摩洛哥則是分別擊敗西班牙、葡萄牙兩隊伊比利半島強權。

克羅埃西亞、摩洛哥若能在四強戰續寫驚奇，將是史上第三次同組球隊爭冠，前兩次是1954年西德對上匈牙利、1962年巴西對上捷克，而2002年同組的巴西、土耳其是在四強戰提前碰頭，原因是當年由日、韓合辦，配合比賽場地籤表有所更改。

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