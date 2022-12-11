世足賽／摩洛哥當黑馬 非洲、阿拉伯世界「狂歡」慶賀

北非國家摩洛哥挺進四強，締造非洲及阿拉伯國家紀錄。圖為在卡達的球迷舉著約旦和巴勒斯坦旗幟在街上慶祝。（路透）

大批欣喜若狂的摩洛哥球迷10日在國足擊敗葡萄牙、晉級世足賽四強之後，湧上首都拉巴特(Rabat)及全國城市街道，揮舞國旗、鳴喇叭、點亮手機燈光瘋狂慶賀；不僅摩洛哥人瘋狂，整個非洲及阿拉伯世界也覺與有榮焉，興奮熱情延燒，各國元首、要人紛上推特 發文致賀。

不僅在拉巴特，在主辦國卡達首都多哈及歐洲許多城市，都有摩洛哥球迷大肆慶賀；中東、非洲足球迷也把「大西洋獅子」(Atlas Lions)的摩洛哥隊當成自己球隊般欣喜萬分；以往世足賽多由歐洲及南美球隊主宰，摩洛哥10日殺入四強，不僅創下國家隊歷史，也是非洲、穆斯林世界首見。

摩洛哥球迷阿敏(Mohamed Amine)在拉巴特慶賀表示，全國都緊張得要死，彷彿跟球員一起在球場上；國足讓摩洛哥的聲譽高翔全世界。

27歲沙烏地阿拉伯球迷阿雷耶斯(Saleh al-Rayes)賽後與數百球迷在多哈街道上敲鼓揮摩洛哥國旗歡慶，他表示難以置信，這是史上首度有穆斯林國家打入世足賽四強，真是阿拉伯榮光。

拜卡達為僑民著想所賜，在巴勒斯坦 加薩設立免費觀賽場合，巴勒斯坦人擠在咖啡館及體育廳看比賽；有些人拿著看板，上頭有巴勒斯坦及摩洛哥兩國國旗，高喊「同一民族、同一國家」的口號；摩洛哥6日擊敗西班牙後，有隊員也在球場展開巴勒斯坦旗幟。

類似的光景也在以色列 控制的西岸地區出現，巴人上街，汽車狂鳴喇叭；貼上社媒的視頻顯示成群巴人在那不勒斯高喊著「摩洛哥」，根本沒球隊參賽的以色列士兵只能隔街監視。

非洲足總(Confederation of African Football)在推特發文寫道，摩洛哥的勝利寫下非洲大陸歷史；非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾(Macky Sall)也推文寫著：「名留青史，妙不可言」。

摩洛哥踢走歐洲強國葡萄牙，成為非洲及阿拉伯之光。圖為北非突尼斯民眾在街頭點煙火慶祝。（路透）

摩洛哥隊教頭雷格拉吉(Hoalid Regragui)表示，夢想贏得這屆世足賽，有何不可？連夢想都不敢，那就一事無成。

今日美國報(US Today)專文讚美說，摩洛哥隊在前五次世足賽僅贏兩場，這次小組賽連克比利時、加拿大，踢平克羅埃西亞，16強賽更淘汰西班牙，現在又摘葡萄牙，不禁讓各國也興起「有為者亦若是」的感受。