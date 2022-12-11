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世足賽／C羅「最後一舞」板凳出發止步8強 落下男兒淚

編譯潘勛／綜合10日電
葡萄牙雖然在第51分鐘讓C羅上場，可惜未能扭轉戰局，遭到摩洛哥淘汰，C羅在世足賽的最後一舞黯然收場。（路透）
葡萄牙雖然在第51分鐘讓C羅上場，可惜未能扭轉戰局，遭到摩洛哥淘汰，C羅在世足賽的最後一舞黯然收場。（路透）

北非國家摩洛哥世足賽10日續演驚奇之旅，以1：0擊敗擁有名將C羅(Cristiano Ronaldo)的歐洲強隊葡萄牙，成為史上第一支晉級世界盃四強的非洲球隊；葡國因門將柯斯塔(Diogo Costa)防守時預判失誤，讓摩洛哥球員恩-納斯里(Youssef En-Nesyri)攻進致勝一球，葡萄牙在八強飲恨。

摩洛哥一路以防守突圍戰術打進八強，對葡萄牙一戰仍不改特色，控球時間遠低於對手，但摩洛哥本場發動攻勢卻較此前凌厲，球賽42分鐘摩洛哥後衛阿拉(Yahia Attiat Allah)從左路高吊傳中，柯斯塔衝出球門但未攔截成功，反被恩-納斯里第一時間高跳頭槌進網。

賽前外界原認為葡萄牙狀況正火熱，但上半場落後之後，教頭桑托斯(Fernando Santos)終於在下半場第51分鐘換上球星C羅，希望他能力挽狂瀾，可惜未能如願扭轉戰況。

比賽來到傷停補時階段、第93分鐘突生變數，摩洛哥球員(Walid Cheddira)領到2黃牌折1紅牌，必須退場，場上變成摩洛哥10打11，但葡萄牙雖有人數優勢，依然未能進球。

37歲的C羅生涯曾在世足賽會內賽踢進8球，但全在小組賽階段，淘汰賽未得一分，此役應該是C羅在世界盃的最後一舞，C羅不禁落淚，黯然離場。

摩洛哥爆冷斷了葡萄牙進軍四強，圖為葡萄牙主將佩佩（左二）錯失一次射門機會。（路透...
摩洛哥爆冷斷了葡萄牙進軍四強，圖為葡萄牙主將佩佩（左二）錯失一次射門機會。（路透）

葡萄牙酸：鋪平阿根廷奪冠路

輸球後的葡萄牙奇酸無比，中場球員費南德斯(Bruno Fernandes)及後衛佩佩(Pepe)認為，國際足總(FIFA)本場比賽安排阿根廷籍的提羅(Facundo Tello)擔任裁判，有裁判執法不公之嫌，似乎是想故意「做掉」葡國，鋪平阿根廷奪冠之路。葡萄牙球員認為阿根廷籍裁判理當迴避葡萄牙的比賽。

佩佩表示，球隊上半場猝不及防被攻破球門沒錯，但真無法接受阿根廷裁判來吹這場比賽；鑑於阿根廷前一天已晉級四強，阿根廷球星梅西(Lionel Messi)對裁判及荷蘭隊員十分強硬，可見FIFA已「內定」要把這屆世足賽冠軍保送給阿根廷。

摩洛哥打進四強之後，下一場將對決擊敗英格蘭隊的法國。

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