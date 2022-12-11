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世足賽／阿、荷8強戰清空板凳 狂領紅黃牌 FIFA要罰了

編譯盧炯燊／綜合10日電
阿根廷前天對戰荷蘭氣氛火爆，阿根廷教練和後備球員還一度衝進場，世足決定對阿根廷開罰。（美聯社）
阿根廷前天對戰荷蘭氣氛火爆，阿根廷教練和後備球員還一度衝進場，世足決定對阿根廷開罰。（美聯社）

阿根廷雖然在9日擊敗強敵荷蘭，但兩隊全場踢得火爆，阿根廷教練和替補球員甚至衝進場，國際足總FIFA決定對兩隊都開罰，阿根廷兩名球員也被處分下一場對克羅埃西亞禁賽。

阿根廷對荷蘭的8強淘汰戰為爭取晉級，全場火藥味甚濃，主裁判共掏出18張黃牌及1張紅牌，就連阿根廷球王梅西(Lionel Messi)也領黃，他更罕見地在進球後對著荷蘭教練范加爾(Louis Van Gaal)做出勝利挑釁手勢，還對場邊的荷蘭球員嗆聲。

兩隊一開賽就出現互相推撞，包括第89分鐘時，阿根廷柏雷德斯(Leandro Paredes)被吹罰後，故意將球踢向荷蘭後備席，橘色軍團的隊職員衝出來圍堵他，最後他被撞倒地上。

兩隊在PK戰時還出現衝突，荷蘭鄧費斯(Denzel Dumfries)就因2黃變1紅被逐。阿根廷兩名球員更因累積兩張黃牌，下場四強戰對克羅埃西亞隊要禁賽。

FIFA紀律委員會在研究裁判的比賽報告後，決定對阿根廷球員作出紀律處分，但荷蘭不能倖免同樣受罰。

紀律委員會指阿根廷足協可能違反了「FIFA紀律條例」第12條(球員和官員的不當行為)及第16條(比賽中的秩序和安全)，原因是阿根廷教練及替補球員衝入球場內擾亂秩序。

此外，紀律委員會已對荷蘭足協提起指控，原因是同一場比賽可能違反了紀律條例第12條，在一場比賽中領到5張黃牌，球隊就會受到行為不當的常規指控。

阿根廷及荷蘭足協可能各被罰1.5萬瑞士法郎(約1.6萬美元)，但阿根廷可能會因為更嚴重的紀律問題而罰得更重。

梅西

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