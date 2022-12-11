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世足賽／不後悔沒讓C羅先發 教頭：他不再是最出色球員

編譯中心／綜合報導
葡萄牙雖然在第51分鐘讓C羅上場，可惜未能扭轉戰局，遭到摩洛哥淘汰，C羅在世足賽的最後一舞黯然收場。（路透）
葡萄牙雖然在第51分鐘讓C羅上場，可惜未能扭轉戰局，遭到摩洛哥淘汰，C羅在世足賽的最後一舞黯然收場。（路透）

葡萄牙足球隊10日以0：1不敵摩洛哥，止步卡達世界盃足球賽八強，球星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)橫跨五屆的世界盃生涯就此畫下句點，賽後他獨自淚流走下球場，成為他在世界盃的最後身影。葡萄牙總教練桑托斯(Fernando Santos)賽後表示，他並不後悔未讓C羅先發的決定，理由是「他不再是最出色的球員了」。

C羅從2003年進入國家隊，加上10日一戰，穿著葡萄牙球衣出賽196場、踢進118球，其中包括世界盃出賽22場、踢進八球，比較可惜的是這八球全部出現在分組賽階段，此役也未進球。37歲的他，確定在淘汰賽留下不太體面的生涯0進球紀錄。

響哨瞬間，C羅跪倒在地、紅了眼眶，他是第一個離開賽場的選手，經過選手通道時，滿溢的淚水已忍不住奪眶而出。

英國轉播單位ITV球評麥考伊特(Ally McCoist)看到這一幕畫面時表示，「是的，C羅很難過，但今晚不是屬於他的，屬於他的時間已經結束了，現在是屬於摩洛哥的夜晚。」英國「太陽報」的描述則是，「現在C羅要回家了，結束國家隊任務後，已經離開曼聯的他現在沒有所屬球隊」。

C羅在16強賽已被調離先發陣容，10日繼續從板凳出發，桑托斯賽後表示，「這個陣容在上一場對瑞士的比賽有好表現，C羅還是重要的選手，我們都理解他會在必要時站出來」。

他強調並不後悔未讓他先發的決定，「我不能用我的心去思考，我必須用我的腦去思考，這項調度不代表C羅不再是偉大選手」。他在回應外界對他未讓C羅首發的質疑時直言，他不再是一名最頂尖的球員了。

他說，「我選擇的這套先發陣容，在對上瑞士隊的比賽中表現很好。C羅是一個偉大的球員。當我們明白確實有必要時，他就會替補登場。我不會感到有任何遺憾」。

儘管如此，C羅的女友Georgina在社群網站上仍為他抱不平道：「你的教練和朋友在今天做出了錯誤的決定，你對他始終充滿敬意與尊重，當他讓你上場時，一切都改變了，但為時已晚。世界上最好的球員、最強大的武器不該被低估，更不用為那些不值得的人挺身而出了。生活給我們上了一課，我們今天沒輸，而是學到了東西，我們欽佩你。」

C羅 世界盃 足球

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