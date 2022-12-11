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世足賽／「最速」姆巴佩人氣高 奪金靴熱門 率法衝衛冕

編譯徐薏茹／綜合10日電
法國球星姆巴佩（左）世足賽先發全勝，也被稱為速度最快的球員。（Getty Images)
法國球星姆巴佩（左）世足賽先發全勝，也被稱為速度最快的球員。（Getty Images)

世足衛冕冠軍法國隊10日在八強戰以2比1擊退英格蘭，成功殺進四強，法國隊23歲的超級新星姆巴佩(Kylian Mbappe)在本屆世界盃人氣高漲，目前已經踢進5球，有望贏得本屆世界盃金靴獎，這位法國隊的超級福星也將有機會追隨巴西球王比利(Pele)、阿根廷已故足球傳奇馬拉度納(Maradona)、「外星人」羅納度(Ronaldo)等人的腳步，在世界盃創造歷史。

姆巴佩的一切都在彰顯他的天賦，而他在場上的速度最能體現這一點，「體育新聞」(The Sporting News)報導，姆巴佩可說是法國足球甲級聯賽(Ligue 1)速度最快的球員，這名閃電般的左邊鋒在法國上半賽季創下最快的跑動紀錄，以一小時36公里的速度馳騁賽場。

在速度方面，姆巴佩在世界盃仍然屬於前段班，以每小時35.2公里排名第八；目前在本屆世界盃舞台創下速度最快紀錄的是迦納隊的蘇勒馬納(Kamaldeen Sulemana)，以每小時35.7公里的速度稱冠。

隨著英法大戰的終場哨聲響起，姆巴佩獨自站在終場，做出他進球後的招牌動作－雙手環抱胸前，上身後傾。法國隊14日將回到場上對戰摩洛哥，姆巴佩距離世足賽的金盃僅兩場之遙。最年輕球員連得世足賽金盃的紀錄由巴西球王比利保持，巴西在1958、1962年連獲金盃時，比利年僅21歲。

法國隊也希望追平巴西隊60年前保持的連霸紀錄，自1962年的巴西隊之後，世界盃還沒有一支球隊能夠衛冕成功，這也是姆巴佩和今年法國隊追求的目標。

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