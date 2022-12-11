世足賽／梅西批裁判不適任 FIFA調查是否禁賽

新華社 (SP)QATAR-LUSAIL-2022 WORLD CUP-QUARTERFINAL-NED VS ARG (221209) -- LUSAIL, Dec. 9, 2022 (Xinhua) -- Lionel Messi (L) of Argentina talks with referee Antonio Mateu during the Quarterfinal between the Netherlands and Argentina of the 2022 FIFA World Cup at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Dec. 9, 2022. (Xinhua/Li Gang)

阿根廷、荷蘭在卡達世足賽八強戰踢得火爆，全場發出18張黃牌，FIFA官方也發出聲明，將對此戰兩支球隊都展開調查，阿根廷有可能違反兩項規定，梅西 （Lionel Messi）賽後的發言是否會遭到處分引發熱議。

荷蘭已在八強賽淘汰出局，無論遭到什麼樣的處分，都不會太嚴重，反而是晉級四強的阿根廷，無論球員或教練收到進賽處分，都會對戰力是嚴重打擊，其中甚至可能包括梅西及演出神救援的門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）。

梅西在與荷蘭之戰賽後曾直言該主審不適任，「我不想談論裁判的事，因為會被處罰，沒辦法說實話，但我認為FIFA必須重新檢視這場比賽。」而馬丁尼茲則說得直接，「主審讓他們有大筆時間，他就是希望他們進球。」

批評裁判是FIFA嚴格檢視的行為之一，更別提阿根廷還有球員故意踢球到荷蘭板凳席的狀況，球迷難免憂心忡忡，不過阿根廷記者艾朵（Gaston Edul）表示：「阿根廷球員沒有禁賽危機，只要該場比賽超過5張黃牌，FIFA就會展開調查，目前僅有阿庫尼亞 （Marcos Acuna）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）因累積兩張黃牌無法出賽。」

此外，葡萄牙遭摩洛哥淘汰的比賽中，C羅 （Cristiano Ronaldo）一路枯坐到下半場，全場第51分鐘才被換上，但是未能進球。

C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）在IG批評：「今日你的朋友與教練做出錯誤決定，那位你言語中經常稱讚與尊敬的教練，也是太晚把你派上場的那個人。你們不能低估世界最棒的球員，他是最強大的武器，你也不能一直派出資格不夠的球員。人生充滿著教訓，我們今天學到了一課，我們沒有輸。」