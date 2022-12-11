世足賽／梅西批裁判不適任 FIFA調查是否禁賽
阿根廷、荷蘭在卡達世足賽八強戰踢得火爆，全場發出18張黃牌，FIFA官方也發出聲明，將對此戰兩支球隊都展開調查，阿根廷有可能違反兩項規定，梅西（Lionel Messi）賽後的發言是否會遭到處分引發熱議。
荷蘭已在八強賽淘汰出局，無論遭到什麼樣的處分，都不會太嚴重，反而是晉級四強的阿根廷，無論球員或教練收到進賽處分，都會對戰力是嚴重打擊，其中甚至可能包括梅西及演出神救援的門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）。
梅西在與荷蘭之戰賽後曾直言該主審不適任，「我不想談論裁判的事，因為會被處罰，沒辦法說實話，但我認為FIFA必須重新檢視這場比賽。」而馬丁尼茲則說得直接，「主審讓他們有大筆時間，他就是希望他們進球。」
批評裁判是FIFA嚴格檢視的行為之一，更別提阿根廷還有球員故意踢球到荷蘭板凳席的狀況，球迷難免憂心忡忡，不過阿根廷記者艾朵（Gaston Edul）表示：「阿根廷球員沒有禁賽危機，只要該場比賽超過5張黃牌，FIFA就會展開調查，目前僅有阿庫尼亞 （Marcos Acuna）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）因累積兩張黃牌無法出賽。」
此外，葡萄牙遭摩洛哥淘汰的比賽中，C羅（Cristiano Ronaldo）一路枯坐到下半場，全場第51分鐘才被換上，但是未能進球。
C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）在IG批評：「今日你的朋友與教練做出錯誤決定，那位你言語中經常稱讚與尊敬的教練，也是太晚把你派上場的那個人。你們不能低估世界最棒的球員，他是最強大的武器，你也不能一直派出資格不夠的球員。人生充滿著教訓，我們今天學到了一課，我們沒有輸。」
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