世足賽／凱恩踢飛點球 姆巴佩大笑成「表情包」

英格蘭隊長凱恩踢飛關鍵12碼罰球，法國天才前鋒姆巴佩（圖）見狀當場「開懷大笑」。（取材自推特）

世界盃 8強賽英法大戰，英格蘭隊史進球王凱恩（Harry Kane）在第2次12碼罰球踢出沖天炮，讓衛冕軍法國隊以2：1勝出，拿到最後一張4強賽門票，接下來將和黑馬摩洛哥爭奪冠軍戰資格。

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英法大戰賽前備受矚目。「三獅軍團」英格蘭1966年在自家拿下第一座也是唯一一座世足金盃後，就不曾在國際大賽封王，不過近年來團隊戰力堅強，這次期盼能連三次國際大賽至少躋身最後4強。

法國更是奪冠大熱門，除了上屆第二度稱王，過去7屆世足「高盧雄雞」有5度踢進8強。英法最近8次交手，法國取得5勝2和1負的優勢，但兩隊在世足上曾兩度交鋒，英格蘭都是獲勝的一方。

比賽第84分鐘，英格蘭經由影像輔助裁判（VAR）獲得12碼罰球良機，不料剛成為並列隊史進球王的凱恩，在第2次12碼踢出一記過高的沖天炮，全場英格蘭球迷為之錯愕，場邊還有小朋友為此傷心落淚。

同一時刻，轉播鏡頭卻捕捉到，法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）無法隱藏內心的喜悅「開懷大笑」，直白的反應引起網友熱議。

凱恩說：「今晚，我們有更好的機會贏得比賽，第二次罰球我跟第一次一樣有信心，但最終關鍵在執行度，這是我的責任，我很心痛，而且可能會痛很久，但這是作為隊長的責任。」