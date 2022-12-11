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世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／法國爭冠不能再輸非洲 吉魯威脅姆巴佩金靴獎

記者藍宗標／即時報導
梅西(左起)、姆巴佩、吉魯將力爭金靴獎。（美聯社）
梅西(左起)、姆巴佩、吉魯將力爭金靴獎。（美聯社）

本屆世界盃足球賽經過3周激戰，64場比賽已經完60場，32強只剩阿根廷、克羅埃西亞、法國、摩洛哥保有爭冠權，法國36歲老將吉魯（Olivier Giroud）10日攻進致勝球，以2：1擊敗英格蘭，成為隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）挑戰金靴獎的主要敵人。

吉魯對英格蘭之戰踢進個人在本屆賽事第4球，和阿根廷超級球星梅西（Lionel Messi）並列進球榜第2，只落後姆巴佩1球，另7名球員3球並列第4，包括曾在16強賽上演帽子戲法的葡萄牙前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos），不過7人所屬球隊都未踢進4強，本屆金靴獎形成3搶1局面。

吉魯對英格蘭之戰第78分鐘破網，打破1：1平手僵局，也是卡達世足賽60戰第158顆進球（單場平均2.63球 ），全部比賽一共吸引311萬3889人次進場（單場平均51898人）。

法國4年前奪下隊史第2座冠軍，身為主力前鋒的吉魯未有進球紀錄，姆巴佩首次參賽就踢進4球，在進球榜並列第2，落後金靴獎得主、英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）兩球。

由於法國重量級球星本澤馬（Karim Benzema）受傷缺席，吉魯今年再度成為球隊攻擊主力，對英格蘭之戰關鍵破網，也是個人在國家隊第53顆進球，再度刷新隊史最多進球紀錄。

法國目前出賽5場踢進11球，姆巴佩、吉魯聯手包辦9球，儘管最初以D組排名第1晉級16強，但在分組賽最後一戰卻以0：1不敵突尼西亞，吞下唯一敗場。

法國接下來4強賽將在15日對決另一支非洲球隊摩洛哥，想拚隊史第3冠沒有輸球本錢。

梅西 足球 世界盃

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