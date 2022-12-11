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2：1 法國險勝英格蘭晉4強 14日對戰摩洛哥

編譯潘勛／綜合10日電
法國隊吉魯（左三）門前起腳、英格蘭門將Pickford 撲救不及，成為法國致勝一球。（新華社）
法國隊吉魯（左三）門前起腳、英格蘭門將Pickford 撲救不及，成為法國致勝一球。（新華社）

上屆世界盃球足賽冠軍法國隊與上屆殿軍英格蘭隊10日再續「英法戰爭」，法國隊第17分鐘先靠曹亞文尼(Aurelian Tchouameni)長射建功領先，但英格蘭靠隊長凱恩(Harry Kane)第54分鐘的12碼罰球追平，所幸法國隊靠吉魯(Olivier Giroud)在第78分鐘頭槌球破網，終場以2:1氣走英格蘭；法國四強賽將面對非洲大驚奇摩洛哥隊。

法國隊吉魯是英法大戰建功的大功臣，他在進球後振臂高呼。（新華社）
法國隊吉魯是英法大戰建功的大功臣，他在進球後振臂高呼。（新華社）

美聯社報導，球賽結束後，法國球員高興得像已贏得本屆世界盃，但他們真正慶幸的，應該是凱恩第84分鐘再度罰球時踢高，超越球門，未能踢進。

英格蘭隊總教練索斯蓋特(Gareth Southgate)表示，碰到罰球機會，自己毫不猶豫，一定派出凱恩，就算明天再有比賽也一樣，但這就是足球

現在法國開始指望自己能衛冕成功，成為繼巴西1958、1962蟬連，義大利1934、1938連莊以來，第三個連拿世界盃冠軍兩次的國家。

法國14日將對戰摩洛哥，爭奪決賽門票；法國隊教頭德尚(Didier Deschamps)表示，很高興殺入四強，距決賽又近一步，今晚堪稱重大成就，但下一場又是重要比賽；過去多屆世界盃衛冕隊在下一屆總是表現不好，法國今晚已勉力打破過去的魔咒。

法國隊其實對此知之甚詳；2002年時法國就是衛冕冠軍，卻在小組賽就被淘汰，2006年殺進決賽，卻在PK生死賽輸給義大利，四年後的2010年，小組賽都無法出線。

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