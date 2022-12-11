1：0 摩洛哥爆冷擊敗葡萄牙晉4強 踢出非洲新紀錄

摩洛哥球員恩-納斯里躍起頭槌建功，攻下致勝一球，摩洛哥因此晉級四強，寫下非洲球隊首進四強紀錄。(路透)

世界盃四強出爐，摩洛哥隊10日爆冷以1:0擊敗葡萄牙隊，創世足賽近百年首度有非洲球隊殺入四強紀錄；尋求衛冕的法國隊則以2:1力克英格蘭隊，隊史第七次闖進四強，法、摩兩隊將在14日對戰，爭奪決賽門票。

另一組四強阿根廷與克羅埃西亞將在13日比賽，再與法、摩的勝隊對決，爭取本屆大力金盃。

摩洛哥踢贏擁有名將C羅 (Cristiano Ronaldo)的葡萄牙，讓非洲及阿拉伯世界樂翻天；C羅黯然離場時止不住淚水，可能要自國際賽場退休 ；而摩洛哥隊球員則在場上慶賀，高抛教練，搭臂排成人鏈向歡呼的球迷致謝。

葡萄牙遭到摩洛哥淘汰，球星C羅的世界盃之路也在這裡止步，輸球後C羅跪地痛哭。（新華社）

摩洛哥門將博努(Yassine Bounou)表示，球隊已做好準備，面對世上哪支球隊都不畏懼，摩洛哥隊這屆世足賽的表現，將改變往後世代的心態，曉得摩洛哥球員能創造奇蹟。

摩洛哥隊勝利後興奮的把教練雷格果（Walid Regragui）舉到半空中。（路透）

摩洛哥球員恩-納斯里(Youssef En-Nesyri)在球賽第42分鐘頭槌建功，球隊的驚奇之旅延續下去，阿拉伯世界的自豪感油然而生，穆斯林國家的阿拉伯認同展露無遺；非洲也與有榮焉，以往喀麥隆(1990)、塞內加爾(2002)與迦納(2010)都打入八強，但都未能再進一步。

但本屆的摩洛哥則不然，現已殺入四強，將與法國對決。摩洛哥軍團極有可能再續奇蹟，他們在小組賽踢翻世界排第二的比利時，在小組賽也擊退過另一支四強克羅埃西亞，在16強賽擊敗世界足球 豪強西班牙，現在又拿下葡萄牙，舉世刮目相看，驚奇不斷。