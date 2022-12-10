世足賽／擊敗強敵英格蘭 法教頭承認「帶些幸運」

法國隊教頭德尚承認贏球帶點幸運。（路透）

卡達世足賽衛冕軍法國8強賽以2：1力退英格蘭，離連霸再進一步，教頭德尚（Didier Deschamps）承認勝利「帶些幸運」，畢竟讓強勁的對手獲得兩次罰球機會，若不是英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第2次操刀踢飛，勝負難說。

德尚形容，英格蘭不論技術或身體強度都是強勁隊伍，能打進4強是很棒結果，他形容說：「在這些時刻，你會希望時間走得慢一些。」

法國總教頭說，可以好好享受勝利喜悅，「我們帶些幸運，給了對手兩次罰球，而我們用心和勇氣保持著領先。」

法國第17分鐘就靠曹亞文尼（Aurelien Tchouaméni）破網，肯恩第54分鐘雖靠罰球追平，第78分鐘法國有吉魯（Olivier Giroud）進球再取得領先，凱恩第84分鐘的再一次12碼罰球機會踢飛，讓法國有驚無險再闖4強。

不但突破分組賽就止步的「衛冕軍魔咒」，法國一路闖進最終4強，成為60年來第一支打進4強的衛冕軍，下戰將和寫下隊史新猷的非洲黑馬摩洛哥爭決賽門票，德尚強調球隊會準備妥當。

「摩洛哥值得肯定，或許他們沒被期待進到4強，但他們整個比賽只失1個球，看到他們來到這一點都不驚訝。」德尚說。