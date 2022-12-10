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世足賽／遺珠成英雄 吉魯推進法國進球王紀錄

記者曾思儒／即時報導
36歲的吉魯因為取代受傷的本澤馬才有辦法參加本屆世足。（路透）
36歲的吉魯因為取代受傷的本澤馬才有辦法參加本屆世足。（路透）

原本不在法國卡達世足賽陣容中，36歲的吉魯（Olivier Giroud）卻成衛冕軍闖進4強的關鍵人物，10日他第78分鐘攻進致勝球，加上英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第2次踢罰失手，讓法國以2：1拿下8強賽勝利，離連霸只差2勝。

吉魯原本並不在法國隊陣容中，因金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）因傷缺席，才成為出征卡達世足賽一份子。他16強淘汰賽面對波蘭率先進球，穿著法國戰袍累積第52顆國際賽進球，超越前輩亨利（Thierry Henry）成為隊史「進球王」，今天再攻進致勝球，闖進4強代表自己也有機會繼續堆高國家隊進球數。

踢進致勝球的吉魯形容，自家球隊必須表現出最佳狀態才能擊敗強勁的英格蘭，他也提到自己的關鍵進球，「今晚的進球，第53球，感覺甚至更好（比超越亨利）。」他透露進球前有次機會但沒把握，暗暗下定決心要更努力得分，「我覺得我可能還會有另一次機會，當機會到來，進球的感覺不可置信。」

吉魯提到，必須抱持相同信念，果然隊友格里茲曼（Antoine Griezmann）給自己一個妙傳，才有關鍵進球，「這對團隊非常好，真的太棒了。」

吉魯也讚說，大家都知道年輕的英格蘭有許多潛能，不過法國也展現出穩定性，持續尋找攻擊機會，竭盡全力才爭取到4強門票。

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