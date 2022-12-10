世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

阿根廷、荷蘭在卡達世足賽八強戰踢得火爆，全場發出18張黃牌，FIFA官方也發出聲明，將對此戰兩支球隊都展開調查，阿根廷有可能違反兩項規定，梅西 （Lionel Messi）賽後的發言是否會遭到處分引發熱議。

FIFA在聲明中指出，紀律委員會已經針對阿根廷與荷蘭之戰展開調查程序，因阿根廷足協可能違反國際足總紀律準則第12章（球員及球團不當行為）及第16章（比賽秩序與安全）的規範，荷蘭足協則可能違反第12章規定。

荷蘭已經在八強賽淘汰出局，無論遭到什麼樣的處分，都不會太嚴重，反而是晉級四強的阿根廷，無論球員或教練收到進賽處分，都會對戰力是嚴重打擊，其中甚至可能包括梅西及演出神救援的門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）。

梅西在與荷蘭之戰賽後曾直言該主審不適任這層級賽事，「我不想談論裁判的事，因為會被處罰，沒辦法說實話，但我認為FIFA必須重新檢視這場比賽。」而馬丁尼茲則說得直接，「主審讓他們有大筆時間，他就是希望他們進球。」

批評裁判是FIFA嚴格檢視的行為之一，更別提阿根廷還有球員故意踢球到荷蘭板凳席的狀況，球迷難免憂心忡忡，不過阿根廷記者艾朵（Gaston Edul）表示：「阿根廷球員沒有禁賽危機，只要該場比賽超過5張黃牌，FIFA就會展開調查，目前僅有阿庫尼亞 （Marcos Acuna）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）因累積兩張黃牌無法出賽。」