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世足賽／法國力克英格蘭 連2屆晉級4強

世足賽／英格蘭首次踢失罰球 凱恩落淚：責任我扛

記者蘇志畬／即時報導
凱恩踢飛關鍵12碼罰球，賽後相當自責。（路透）
凱恩踢飛關鍵12碼罰球，賽後相當自責。（路透）

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在卡達世足賽八強戰「2罰中1」，踢飛的第二次罰球，讓他成為隊史第一位踢失12碼罰球的球員，隨著英格蘭最終以2：1輸給法國，凱恩淚灑現場，也願承擔所有責任。

「作為隊長，我願意扛起全部責任。」凱恩說：「錯失罰球，這真的很困難，我非常難過，全隊也都是，我們相信能在這次世界盃創造不凡成就，但細節了決定勝敗。」

凱恩在第54分鐘踢進的12碼罰球，幫助英格蘭一度追平法國，也是他個人生涯為國家隊踢進的第53球，與魯尼（Wayne Rooney）並列隊史進球王。

然而第84分鐘再次面對1球落後，英格蘭透過VAR獲得的12碼罰球良機，凱恩卻踢出一記過高的沖天炮，飛越球門，根據ESPN紀錄，這是英格蘭在世界盃史上第一次踢失的罰球（不包含PK戰）。

凱恩說：「今晚，我們有更好的機會贏得比賽，第二次罰球我跟第一次一樣有信心，但最終關鍵在執行度，這是我的責任，我很心痛，而且可能會痛很久，但這是作為隊長的責任。」

事實上，凱恩可說是罰球最穩的球員，他在世界盃不含PK戰罰進4球，是史上最多，而他生涯58次罰球只有11次失手，只是這次失手更加致命。

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