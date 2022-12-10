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世足賽／法國力克英格蘭 連2屆晉級4強

世足賽／摩洛哥送C羅回家 主帥：贏球拚來的 不是奇蹟

新華社／杜哈10日電
摩洛哥隊在賽後拋起主教練雷格拉吉慶祝。（新華社）
摩洛哥隊在賽後拋起主教練雷格拉吉慶祝。（新華社）

摩洛哥隊10日淘汰葡萄牙隊成為歷史上第一支晉級足球世界盃四強的非洲球隊，這在很多人眼裡是一個奇蹟，但摩洛哥隊主教練雷格拉吉（Hoalid Regragui）認為這是拚出來的結果。

「我們成了這屆世界盃人見人愛的球隊，因為我們證明了即使你沒有過人的天賦，但如果你能展示足夠的渴望、決心和信念，你就能有所成就。」雷格拉吉說，「我知道你們會說這是一個奇蹟，但我們零失球贏了比利時、西班牙和葡萄牙隊，這是拚出來的結果。」

摩洛哥隊球員達里（上左三）在比賽中爭頂。（新華社）
摩洛哥隊球員達里（上左三）在比賽中爭頂。（新華社）

摩洛哥隊當天憑藉恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）的頭球以1:0力克葡萄牙隊，本場比賽他們大部分時間處於防守，控球率只有22%，但全隊眾志成城的拚勁令人印象深刻。

「我的隊員們這輩子都沒像今天跑了這麼多，葡萄牙是一支偉大的球隊，沒有這樣的渴望和熱情，你是不可能有機會贏的。」雷格拉吉說。

葡萄牙隊球員C羅（上右一）與摩洛哥隊球員阿姆拉巴特（左二）在比賽中爭頂。（新華社...
葡萄牙隊球員C羅（上右一）與摩洛哥隊球員阿姆拉巴特（左二）在比賽中爭頂。（新華社）

晉級四強意味著距離決賽只差一步，作為一支上屆世界盃小組賽就出局的球隊，如今的摩洛哥隊有了更偉大的夢想。

雷格拉吉表示：「我們為什麼不能夢想贏得世界盃？現在每支要對陣我們的球隊，都會感到害怕，因為他們知道必須全力以赴才能擊敗我們。」

摩洛哥隊球員貝農在比賽後慶祝勝利。（新華社）
摩洛哥隊球員貝農在比賽後慶祝勝利。（新華社）

摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）賽後被評為本場最佳球員，對於這場創造歷史的勝利，他打趣道：「來掐我一下，我一定是在做夢吧。」

「摩洛哥隊已經做好準備面對任何對手。」博努說，「他們知道摩洛哥隊可以創造奇蹟。」

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