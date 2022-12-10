世足賽／C羅揮淚離去：生涯最後一次世界盃「與自己和解」

C羅替補出場，無法為葡萄牙追回分數。（路透）

10日，終場哨響，葡萄牙0：1不敵摩洛哥。當摩洛哥隊為史上首次晉級世界盃 四強而歡呼時，葡萄牙頂級球星C羅 （Cristiano Ronaldo）跪在對方禁區前，雙手捂面，仰天長嘆。隨後，他徑直走向場邊，沒有和任何人說話。

現場攝像機迅速捕捉到他，但C羅腳步匆匆，只留給阿圖瑪瑪球場4萬多觀眾一個離去的背影。在球員通道裡，他的悲傷終於噴湧而出。C羅掩面痛哭，一直走向更衣室。

第五次征戰世界盃，依然無緣夢想中的大力神盃。但他早已不是那個橫空出世的天才少年，出局後還能執拗地叫嚷著從頭再來，儘管從未正式宣布這是他最後一屆世界盃，但如今37歲的年紀大概率已無法再征戰，無力回天的遲暮英雄只能用淚水表達遺憾，只不過這一次又有太多的不甘。

C羅替補出場，無法為葡萄牙追回分數。（Getty Images）

C羅的告別，或許從坐上替補席的一刻拉開序幕。16強賽葡萄牙對陣瑞士，最受關注的不是6：1的大勝戰果，而是小組賽連續三場首發的C羅卻坐在替補席上，他在國際大賽連續31場為葡萄牙首發的紀錄也就此終結。

他開心嗎？答案顯然是否定的。在媒體輪番逼問下，葡萄牙隊主帥桑托斯(Fernando Santos)全盤托出：那場比賽前他與C羅談話，解釋了他不會首發的原因，並告訴C羅下半場出場可以幫助球隊拿下比賽。「C羅當然不太高興，因為他總是以首發身分出場，所以他不開心很正常，但他從未威脅要退出國家隊，我們的談話非常正常、平靜。」

代替C羅出場的21歲前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos）憑藉「帽子戲法」一戰成名，更讓不少人認為C羅可有可無。在葡萄牙媒體的一項投票調查中，超過70%的球迷認為C羅不應該首發，有人說「畢竟他三場小組賽表現不佳，只打入一粒點球」，還有人呼籲「要習慣沒有C羅的葡萄牙隊」。

葡萄牙隊球員C羅揮手一別。(新華社)

10日的這場比賽，C羅再度坐在替補席上。葡萄牙隊的進攻卻如一盤散沙，面對摩洛哥最擅長的密集防守全無破解之策，反而是控球率處於明顯下風的摩洛哥隊憑藉防守反擊率先破門。丟球的一刻，鏡頭對準了C羅，替補席上的他閉眼嘆氣。

摩洛哥隊料到了C羅不會首發，對拉莫斯進行針對性盯防。應對世界盃上最會防守的摩洛哥人，這名小將顯然過於稚嫩，他的光環很快褪去，多項數據掛零，下半場被匆忙換下。替補登場的C羅幾乎「住」進了對方禁區，他多次策動進攻，但無奈無功而返。

C羅拚盡全力，始終無法挽回這1球的差距，正如他再也無法挽回逝去的青春。

2006年世界盃是C羅距離大力神盃最近的一次，那時的葡萄牙隊有菲戈（Luís Figo），有德科（Deco），還有年輕的C羅，私下裡隊友們告誡他團隊作戰的重要性，球場上老大哥卻為他創造機會，讓他盡情施展自己的過人技巧，最終他們打入了四強。那一年，被認為是C羅發揮最好的一屆世界盃。

葡萄牙隊球員C羅（中）在比賽前。(新華社)

此前一直不願承認老去的C羅其實也已與自己和解，他在賽前一次專訪中說，如果葡萄牙隊奪冠他會立刻退休 ，但如果無法奪冠就會再踢兩三年，在40歲退休。

或許正是因為接受了自己，才會更加珍惜每一次出場，才會為了球隊甘願坐上替補席，才會在五度夢碎時如此地痛哭。揮淚離去，C羅留下了一個背影，但足壇已刻上一段傳奇。