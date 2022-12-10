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世足賽／不爽裁判國籍 葡萄牙佩佩：我看冠軍是阿根廷

記者陳宛晶／即時報導
佩佩（左）不敢相信葡萄牙遭淘汰。（路透）
佩佩（左）不敢相信葡萄牙遭淘汰。（路透）

葡萄牙今天以0：1不敵摩洛哥，止步卡達世足賽8強，選手賽後有激烈控訴，39歲老將佩佩（Pepe）不滿阿根廷籍裁判泰羅（Facundo Tello），他的話中帶話，「我看阿根廷會是冠軍吧！有5個阿根廷裁判，還能說什麼？」

葡萄牙成為摩洛哥黑馬之旅之下的最新苦主，上半場攻勢遲遲未進入狀況，讓摩洛哥率先攻破球門，下半場換上「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），也挽不回這1球落後。

佩佩賽後批評此役的裁判安排，「昨天才剛有阿根廷、梅西（Lionel Messi）的發言，今天就派出阿根廷裁判，我覺得這無法接受。」他指稱摩洛哥下半場不停犯規阻擋攻勢，還有各種拖時間，裁判沒給黃牌，還只給8分鐘補時。

佩佩稱摩洛哥幸運攻進1球，但他為葡萄牙隊友感到驕傲，「我們絕對有能力贏得世界盃，但這場比賽只感覺到裁判的傲慢，我看阿根廷會是冠軍，因為裡面有5個阿根廷裁判，我還能說什麼呢？就等著看吧！」

隊友費南德茲（Bruno Fernandes）也有不解，「阿根廷還留在籤表上，卻有阿根廷的裁判，這根本莫名其妙。」對於輸掉此戰，他直言難過、震驚，「因為我們明明可以走得更遠。」

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