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世足賽／C羅生涯終戰替補輸球哭了 葡萄牙主帥：不後悔

記者陳宛晶／即時報導
葡萄牙以0：1不敵摩洛哥，響哨瞬間，C羅跪倒在地、紅了眼眶。 新華社
葡萄牙以0：1不敵摩洛哥，響哨瞬間，C羅跪倒在地、紅了眼眶。 新華社

葡萄牙今天以0：1不敵摩洛哥，止步卡達世足賽8強，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）橫跨5屆的世界盃生涯也在這裡畫下句點，賽後獨自淚流走下球場，成為他在世界盃的最後身影。葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）賽後表示，並不後悔未讓他先發的決定。

C羅從2003年進入國家隊，加上今天一戰，穿著葡萄牙球衣出賽196場、踢進118球，其中包括世界盃出賽22場、踢進8球，比較可惜的是這8球全數出現在分組賽階段，此役未進球後，37歲的他，確定在淘汰賽留下不太體面的生涯0進球紀錄。

響哨瞬間，C羅跪倒在地、紅了眼眶，他是第一個離開賽場的選手，經過選手通道時，滿溢的淚水已經忍不住奪眶而出。

英國轉播單位ITV球評麥考伊特（Ally McCoist）看到這一幕畫面時表示，「是的，C羅很難過，但今晚不是屬於他的，屬於他的時間已經結束了，現在是屬於摩洛哥的夜晚。」英國「太陽報」的描述則是，「現在C羅要回家了，結束國家隊任務後，已經離開曼聯的他現在沒有所屬球隊。」

C羅在16強賽已被調離先發陣容，今天繼續從板凳出發，桑托斯賽後表示，「這個陣容在上一場對瑞士的比賽有好表現，C羅還是重要的選手，我們都理解他會在必要時站出來。」他強調並不後悔未讓他先發的決定，「我不能用我的心去思考，我必須用我的腦去思考，這項調度不代表C羅不再是偉大選手。」

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