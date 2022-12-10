世足賽／摩洛哥淘汰葡萄牙晉4強 非洲球隊最佳戰績

摩洛哥的黑馬之旅持續挺進，今天以1：0淘汰葡萄牙，殺進卡達世界盃足球 賽4強，成為史上第一支晉級4強的非洲球隊；替補上場的葡萄牙看板球星C羅納度（Cristiano Ronaldo），沒能拿到英雄歸來的劇本，未能挽救敗局，世界盃「最後一舞」在這裡止步。

摩洛哥一路靠防守戰突圍，此役維持控球率遠低於對手的特色，但發動攻勢較先前賽事凌厲，第42分鐘一次高吊傳中送到門前，葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）出擊卻未拿到球，讓恩納斯里（Youssef En-Nesyri）以頭錘破門，將壓力丟給葡萄牙。

(影音來源：FOX Soccer YouTube 頻道)

葡萄牙率先失球，連兩場未排進先發的C羅，在半場0：1落後的情況下，第51分鐘被換上場，寄望成為葡萄牙救星，雖然一上場就喊聲激勵隊友士氣，卻未為戰局掀起波瀾。

戰局一度在傷停補時階段、第93分鐘出現變數，切迪拉（Walid Cheddira）因2黃牌變1紅牌退場，讓摩洛哥必須以10打11力保1球領先，葡萄牙在人數優勢之下依然未能進球。

C羅生涯共在世界盃會內賽踢進8球，全數出現在分組賽階段，此役未進球後，37歲的他在淘汰賽留下不太體面的生涯0進球紀錄，遺憾走下賽場，經過選手通道時已經忍不住淚水。

摩洛哥的驚奇故事未完待續，挺進4強寫下非洲球隊新猷，接下來將與最後一場8強賽英格蘭、法國之間的勝方爭奪冠軍賽門票。