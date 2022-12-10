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連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

編譯易起宇／綜合外電
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

卡達世界盃足球賽正進行得如火如荼。一名準確預測2014年和2018年世界盃足球賽冠軍的經濟學家表示，英格蘭將踢進12月18日的世界盃決賽，但最後將敗給阿根廷。

彭博資訊報導，Liberum Capital投資分析師克雷門（Joachim Klement）在世界盃開打前的9月做出這項預測。他表示，雖然看到沙烏地阿拉伯在小組賽擊敗阿根廷時，他嚇出一身冷汗，但他依然堅持自己這項預測。

他9月時預測，阿根廷將在四強賽和決賽先後擊敗西班牙和英格蘭，時隔36年後再度舉起世界盃冠軍獎盃的大力神盃。

不過，他也表示，由於本屆世界盃是在冬季舉行，因此將比往年更難預測。

為了預測冠軍，克雷門基於四項要素建構了一套模型：氣候、人口規模、人均國內生產毛額（GDP）和文化。表現最佳的國家大多具備一年四季都能踢球的溫暖氣候、龐大人口、高人均GDP和全民喜愛足球的文化。

但他的模型裡也有三個例外國家：印度、中國和荷蘭。克雷門說，印度是因為他們已決定專心發展板球，中國則是為了一些原因還在努力追趕，荷蘭則是和前兩個國家相反，其人口相對少，足球發展卻出奇地成功。

世界盃 足球 印度

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