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世足賽／輸球怪女人？德足協責怪大嫂團讓球員像在度假

聯合新聞網／ 即時報導
德國替補門將特拉普。（路透）
德國替補門將特拉普。（路透）

曾是2014年巴西世足賽冠軍隊的德國，落得跟上屆一樣再度小組賽出局的命運，回國後德國足協全面檢討敗戰原因，由於兩年後德國為歐國盃主辦國，最終仍是留住教頭弗利克（Hans-Dieter Flick)繼續帶領國家隊穩定軍心，不過，也因此將這次責任的歸屬，轉嫁到了球員及其妻子與女友的「大嫂團」上面，據德國媒體報導，德國足協主席與官員對於這次世足賽，球員抱著像是在度假的感覺，以及輸了日本後讓「大嫂團」留宿兩晚一事，表達了不滿之意。

為了德國令人失望的表現，德足協召開了兩個小時的緊急會議，包括德國主席諾伊恩多夫(Bernd Neuendorf)及副主席均參加了這場會議，進行全面檢討，然而其中一部分就把責任歸屬在「大嫂團」上面。

在小組賽首戰意外敗給德國後，前線決定讓原本分開居住的球員妻子與女友，能到他們下榻的飯店留宿兩晚，主要讓球員們放鬆心情，媒體也拍到替補門將特拉普（Kevin Trapp）未婚妻伊莎貝爾·古拉特 (Izabel Goulart)從球員飯店出來的身影，證實有這件事。

當時被視為是開放的這個做法，卻成了被檢討的其中一個原因，再加上德國足協得出球員都是存著度假心態的感覺來到卡達，使得「大嫂團」更成了被怪罪的對象。

像是德國隊出局後，伊莎貝爾·古拉特從穿著德國隊球衣支持持男友，如今IG上變成支持自己出生的母國巴西奪冠，穿著性感巴西隊球衣，更令不少德國人看得很不是滋味。

德國替補門將特拉普（Kevin Trapp）未婚妻伊莎貝爾·古拉特，從原本力挺德...
德國替補門將特拉普（Kevin Trapp）未婚妻伊莎貝爾·古拉特，從原本力挺德國到如今轉而支持母國巴西。(取材自Instagram)

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