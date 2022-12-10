世足賽／阿根廷晉4強 梅西生涯出賽數26場 史上第1人

阿根廷球王梅西。（美聯社）

隨著阿根廷踢進卡達世足賽四強，陣中球星梅西 （Lionel Messi）只要保持身體健康，將確定改寫一項紀錄，那就是世界盃 26場出賽成為史上第一人，若能在冠軍戰達成會是最佳劇本。

阿根廷9日在八強戰與荷蘭踢成2：2平手，到PK戰才以4：3勝出，梅西也在世界盃累積24場出賽，追平德國 名將克洛澤（Miroslav Klose），並列史上第二，距離史上最多的馬泰斯（Lothar Matthaus）也只剩下1場差距。

阿根廷接下來將對上克羅埃西亞，贏球闖進冠軍戰、輸球也還要爭季軍，代表梅西至少還有2場要踢，只要都能健康出賽，就可超越馬泰斯的25場，獨居第一。

梅西從2006年德國世界盃開始累積，該屆踢了3場，接著2010年南非世界盃5場、2014年巴西7場、2018年俄羅斯4場，加上今年分組賽3場、淘汰賽2場，加上剩下2場也會踢好踢滿，有望改寫歷史。

梅西的世界盃出賽數是現役球員最多，第二名是羅納度（Cristiano Ronaldo）的21場，暫時並列史上第五，不過若今晚葡萄牙對摩洛哥有出賽，將超越馬拉度納（Diego Maradona）等傳奇，獨居史上第四。