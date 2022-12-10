世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

巴西隊9日在世界盃足球賽八強賽PK戰中不敵克羅埃西亞隊，無緣四強，球星內馬爾(右)淚灑球場。(路透)

克羅埃西亞與巴西 在卡達世界盃足球 賽持續了一百多分鐘的僵持後，一如人們的期待，內馬爾(Neymar)站了出來，光芒耀目——在克羅埃西亞的「銅牆鐵壁」中完成突破，千鈞一發中巧妙的節奏突變，冷靜靈巧的小角度射門——一切精彩正如足壇名宿萊因克爾讚嘆，「這是巴西的超凡射門！」

這也是內馬爾在巴西國家隊的第77個進球，30歲的他追平傳奇比利（Pele），並列成為巴西隊史射手王。那一刻，很多人都認為巴西隊將拿下這場艱苦的比賽挺進四強，而內馬爾，就是那個滿足所有期待、一錘定音的英雄。 一切都很完美，但造化弄人。

巴西隊球員內馬爾（中）9日在比賽中進球後慶祝。(新華社)

隨著克羅埃西亞在終場前奇蹟般地扳平比分，巴西隊在12碼點前的兩番墜落，內馬爾那粒本可帶來勝利的足够天才、足够經典的進球，終歸成了一場悲劇中的一個高潮畫面……

終場哨響，淚流滿面的內馬爾再次成為攝像機捕捉的焦點，一如停不下的森巴，眼淚也一直伴隨著綠茵場上感性的內馬爾，然而這一次，巴西10號的淚格外沉重，令人心碎。

三屆世界盃都與身佩五星的國家隊倒在四強門外，對於一個此前已經在俱樂部層面幾乎斬獲所有冠軍獎杯的大滿貫球員來說，這幾乎是個夢魘。

從2014年驚艶登台卻無奈驚險傷退，到2018年帶傷復出卻未能擊穿比利時鐵桶陣，再到卡達的雄心勃勃再次啟程，8年之間，天賦驚人卻爭議不斷，內馬爾經歷著屬於自己的成長。在卡達，人們看到的不再是僵局中的急躁隊長，不再是被侵犯後連滾帶爬地向裁判索要說法的不羈少年。

在卡達，內馬爾的表現當得上巴西隊真正意義上的領袖。內馬爾這次的世界盃征程從開端便不平坦，首輪對壘塞爾維亞的受傷讓他接連錯過了隨後的兩場小組賽，好在積極的康復讓他在對陣南韓16強淘汰賽中復出，再次出現在賽場的他狀態上佳，罰進一粒點球。在當時的內馬爾看來，自己的世界盃才剛剛開始，「我們要取得冠軍，我要完成兒時就有的世界盃夢想。」

巴西隊球員內馬爾（左一）在比賽後落淚。(新華社)

然而，對勝利的渴望此刻皆化作淚水，內馬爾的雄心、信心，在這一刻被刺穿。

早在去年10月，內馬爾就曾表示，卡達有可能是他最後一屆世界盃，他把這屆世界盃當作最後一屆來打。

夢碎時刻，內馬爾說：「我現在腦子很熱，還沒有想好，如果說這就結束了有點為時尚早，但我也不能保證些什麼。」「很難接受發生的一切，這就像一場噩夢。我也許會再踢一屆，也許不會。我不知道新教練會不會喜歡我。」

這一晚，無論喜歡巴西隊與否，喜歡內馬爾與否，當森巴的流光溢彩在這方舞台戛然而止，任誰都會感到無限惋惜，無奈感嘆命運之時也會對4年後的內馬爾有新的期待。

這一晚，當克羅埃西亞球員佩里西奇(Ivan Perisic)的兒子萊奧賽後來到球場上想要去內馬爾身邊安慰這位巴西巨星，卻遭到安保人員阻止。心碎中的10號仍然看到他，並立即起身與這位小球迷握手擁抱——悲傷不曾令熱血冷卻。