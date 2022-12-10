世足賽／名字都有Lionel 梅西與阿根廷教練相知相惜

44歲的教練卡帕尼與35歲梅西，兩人相知相惜率阿根廷踢出佳績，挺進世界盃4強。（路透）

阿根廷在卡達世界盃足球 賽中過關斬將，挺進4強賽，教頭卡帕尼與梅西 功不可沒，他們在2006年德國世界盃中均為球員代表阿根廷隊出征，名字均為里奧內爾（Lionel）兩人相似處多，在球場上相知相惜。

阿根廷在世足盃前，創下36場不敗國際賽紀錄，44歲的教練卡帕尼（Lionel Scaloni）與35歲梅西（Lionel Messi）是靈魂人物。

卡帕尼與梅西的情誼始於2006年德國世界盃，當時兩人同為球員，一起為阿根廷代表隊出戰。卡帕尼與梅西兩個人名字都剛好叫做里奧內爾（Lionel），兩人的家鄉同樣是阿根廷聖菲（Santa Fe）省。如今一位是卡達世界盃中最年輕的教練，一位則是登上世界盃最年輕球員的保持者。

卡帕尼當年為阿根廷先發球員，而梅西第一年登上世界盃的聖殿，在阿根廷對抗墨西哥比賽的最後五分鐘內，兩人首次一起為阿根廷世界盃球賽奮鬥。

44歲的教練卡帕尼與35歲梅西，兩人相知相惜率阿根廷踢出佳績，挺進世界盃4強。（Getty Images）

兩位里奧內爾現在以教練與球員的模式，一起從2018年底帶領阿根廷代表隊拚戰，重新將阿根廷代表隊由谷底拉回頂尖球隊的榮耀，在2021年巴西美洲盃贏得冠軍。

卡帕尼對於隊長梅西的信任有加，卡帕尼說：「若梅西沒有要求下場，我不會換下他。」在卡達世界盃開賽前，他也對梅西喊話，希望他「享受」這屆世界盃，在球場上玩得開心。

卡帕尼與梅西攜手的阿根廷組合在2021年美洲盃獲得冠軍後，更獲得「斯卡洛納塔」（La Scaloneta）的稱號，以教練名稱卡帕尼（Scaloni）延伸字尾加上eta，指卡帕尼與梅西將阿根廷帶往正確的方向，贏得勝利。

卡帕尼剛開始接手阿根廷國家代表隊時，大家都覺得是一場賭注，2018年卡帕尼接受媒體採訪時提到，大家必須明白，球員不可能獨自贏得每場比賽，他要建立一支充滿活力的球隊，開始網羅更多年輕小將。

2019年梅西以國家代表隊長的身份，肯定卡帕尼身為總教練的表現和付出。在接受國際足球總會網站（FIFA.com）採訪時，梅西說到，卡帕尼做得很好，他很清楚如何看待足球，讓球員找到自己的位置。

2021年美洲盃贏得冠軍賽後，卡帕尼與梅西兩人相擁而泣的合照，成為一段佳話。梅西說:「卡帕尼是我們其中的一員，他有很大的功績。」

梅西提到，卡帕尼的出現對國家隊球員來說，有激勵作用，他熱愛他所做的事，保持與球員溝通，卡帕尼總在正確的時刻用正確的話語激勵球員，並將談話轉化為管理球隊的方式之一。

卡帕尼本人堅持相信，建立比賽陣容最重要的之一是團隊凝聚力和球隊的信念，他說「球員相信你，比戰術體系和策略更重要。」

梅西也在卡帕尼的帶領下在卡達世界盃陸續創下個人紀錄，像世界盃上場次數最多的阿根廷足球運動員，在世界盃紀錄擁有9個進球數。