我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

世足賽／名字都有Lionel 梅西與阿根廷教練相知相惜

中央社／布宜諾斯艾利斯9日專電
44歲的教練卡帕尼與35歲梅西，兩人相知相惜率阿根廷踢出佳績，挺進世界盃4強。（路透）
44歲的教練卡帕尼與35歲梅西，兩人相知相惜率阿根廷踢出佳績，挺進世界盃4強。（路透）

阿根廷在卡達世界盃足球賽中過關斬將，挺進4強賽，教頭卡帕尼與梅西功不可沒，他們在2006年德國世界盃中均為球員代表阿根廷隊出征，名字均為里奧內爾（Lionel）兩人相似處多，在球場上相知相惜。

阿根廷在世足盃前，創下36場不敗國際賽紀錄，44歲的教練卡帕尼（Lionel Scaloni）與35歲梅西（Lionel Messi）是靈魂人物。

卡帕尼與梅西的情誼始於2006年德國世界盃，當時兩人同為球員，一起為阿根廷代表隊出戰。卡帕尼與梅西兩個人名字都剛好叫做里奧內爾（Lionel），兩人的家鄉同樣是阿根廷聖菲（Santa Fe）省。如今一位是卡達世界盃中最年輕的教練，一位則是登上世界盃最年輕球員的保持者。

卡帕尼當年為阿根廷先發球員，而梅西第一年登上世界盃的聖殿，在阿根廷對抗墨西哥比賽的最後五分鐘內，兩人首次一起為阿根廷世界盃球賽奮鬥。

44歲的教練卡帕尼與35歲梅西，兩人相知相惜率阿根廷踢出佳績，挺進世界盃4強。（...
44歲的教練卡帕尼與35歲梅西，兩人相知相惜率阿根廷踢出佳績，挺進世界盃4強。（Getty Images）

兩位里奧內爾現在以教練與球員的模式，一起從2018年底帶領阿根廷代表隊拚戰，重新將阿根廷代表隊由谷底拉回頂尖球隊的榮耀，在2021年巴西美洲盃贏得冠軍。

卡帕尼對於隊長梅西的信任有加，卡帕尼說：「若梅西沒有要求下場，我不會換下他。」在卡達世界盃開賽前，他也對梅西喊話，希望他「享受」這屆世界盃，在球場上玩得開心。

卡帕尼與梅西攜手的阿根廷組合在2021年美洲盃獲得冠軍後，更獲得「斯卡洛納塔」（La Scaloneta）的稱號，以教練名稱卡帕尼（Scaloni）延伸字尾加上eta，指卡帕尼與梅西將阿根廷帶往正確的方向，贏得勝利。

卡帕尼剛開始接手阿根廷國家代表隊時，大家都覺得是一場賭注，2018年卡帕尼接受媒體採訪時提到，大家必須明白，球員不可能獨自贏得每場比賽，他要建立一支充滿活力的球隊，開始網羅更多年輕小將。

2019年梅西以國家代表隊長的身份，肯定卡帕尼身為總教練的表現和付出。在接受國際足球總會網站（FIFA.com）採訪時，梅西說到，卡帕尼做得很好，他很清楚如何看待足球，讓球員找到自己的位置。

2021年美洲盃贏得冠軍賽後，卡帕尼與梅西兩人相擁而泣的合照，成為一段佳話。梅西說:「卡帕尼是我們其中的一員，他有很大的功績。」

梅西提到，卡帕尼的出現對國家隊球員來說，有激勵作用，他熱愛他所做的事，保持與球員溝通，卡帕尼總在正確的時刻用正確的話語激勵球員，並將談話轉化為管理球隊的方式之一。

卡帕尼本人堅持相信，建立比賽陣容最重要的之一是團隊凝聚力和球隊的信念，他說「球員相信你，比戰術體系和策略更重要。」

梅西也在卡帕尼的帶領下在卡達世界盃陸續創下個人紀錄，像世界盃上場次數最多的阿根廷足球運動員，在世界盃紀錄擁有9個進球數。

梅西 世界盃 足球

上一則

世足賽／金手套熱門 克國門神擋下4顆罰球 史上第3人

下一則

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

延伸閱讀

梅西累進10球 超越馬拉度納 淘汰賽階段助攻5次 史上第一人

梅西累進10球 超越馬拉度納 淘汰賽階段助攻5次 史上第一人
世足賽／阿根廷晉4強 梅西：馬拉度納在天上看我們

世足賽／阿根廷晉4強 梅西：馬拉度納在天上看我們
世足賽／梅西「雙手放耳慶祝」 回應荷教練賽前挑釁

世足賽／梅西「雙手放耳慶祝」 回應荷教練賽前挑釁
世足賽／全場18張黃牌打破世界盃紀錄 梅西也對主審不滿

世足賽／全場18張黃牌打破世界盃紀錄 梅西也對主審不滿

熱門新聞

圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／8強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-09 17:20
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
第91分鐘韓國絕殺進球，逃出生天。(取自視頻)

世足賽╱南韓逆轉勝葡萄牙雙雙晉級 烏拉圭出局

2022-12-02 12:09

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制