C羅退隊？本人急撇不滿未先發：全隊十分團結

有關葡萄牙球星「C羅」羅納度揚言要在世界盃賽期內退出國家隊的傳聞，已被C羅本人和葡萄牙足球協會(FPF)否認。(歐新社)

葡萄牙媒體爆料說，球星「C羅 」羅納度(Cristiano Ronaldo)因在卡達世足賽16強大勝瑞士隊一戰未被教頭桑托斯(Fernando Santos)排入先發陣容，而揚言要在目前賽期內退出國家隊，對此C羅表示，葡萄牙「十分團結，不會被外部的力量擊垮」。葡萄牙足球 協會(FPF)也否認相關媒體報導。

37歲的C羅在2022卡達世界盃 足球賽葡萄牙對瑞士的16強戰坐了板凳，頂替他先發的拉莫斯(Goncalo Ramos)上演獨進三球的「帽子戲法」，率葡萄牙6：1擊敗瑞士闖進八強。

葡萄牙報紙Record的一則報導指，C羅與總教練桑托斯在一陣激烈的對談中，揚言要退出國家隊。

但C羅在社群媒體上強調，葡萄牙的團結堅若磐石。他說：「這個球隊十分團結，不會被外部的力量擊垮」，「一個英勇的國家，是不會被任何敵人所嚇垮，一支真正團結的球隊，將為夢想奮戰到底。」

葡萄牙足球協會表示：「本會要澄清，在卡達期間，葡萄牙國家隊隊長C羅從未威脅要離隊」，「C羅每天都在為球隊和國家創造獨特的紀錄，這必須獲得尊重」，「在戰勝瑞士一役中…這位代表葡萄牙國家隊參加最多次國際賽的球星，再次展現出他的投入程度。」

代表葡萄牙國家隊參賽最多次的C羅，一向是隊上得分王。但6日葡萄牙對戰瑞士以6：1大勝，C羅卻坐了冷板凳，讓替代C羅應戰的拉莫斯大出鋒頭。

C羅在分組預賽首役迎戰迦納時罰球進網，成為五屆世足賽都能破門建功的第一人，但此後即難以再次進球，表現平平，使得轉戰另一歐洲強權的希望恐將落空。

C羅本應是本屆最大咖的自由球員，因為英格蘭超級聯賽(Premier League)曼徹斯特聯隊(Manchester United)上個月已宣布和他分道揚鑣，且他在葡萄牙的角色也逐漸被邊緣化。6日在世界盃16強戰，葡萄牙6：1大勝瑞士的比賽，C羅從板凳出發，這是他2008年以來，首次沒有在重要國際賽事先發。

對C羅來說，最該擔心的是，沒有他在陣中的葡萄牙，看起來好多了，運作也更為流暢。

葡萄牙10日將在8強賽對戰摩洛哥。