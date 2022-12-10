我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐科技園案 被判5年9個月

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

C羅退隊？本人急撇不滿未先發：全隊十分團結

編譯中心／綜合9日電
有關葡萄牙球星「C羅」羅納度揚言要在世界盃賽期內退出國家隊的傳聞，已被C羅本人和葡萄牙足球協會(FPF)否認。(歐新社)
有關葡萄牙球星「C羅」羅納度揚言要在世界盃賽期內退出國家隊的傳聞，已被C羅本人和葡萄牙足球協會(FPF)否認。(歐新社)

葡萄牙媒體爆料說，球星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)因在卡達世足賽16強大勝瑞士隊一戰未被教頭桑托斯(Fernando Santos)排入先發陣容，而揚言要在目前賽期內退出國家隊，對此C羅表示，葡萄牙「十分團結，不會被外部的力量擊垮」。葡萄牙足球協會(FPF)也否認相關媒體報導。

37歲的C羅在2022卡達世界盃足球賽葡萄牙對瑞士的16強戰坐了板凳，頂替他先發的拉莫斯(Goncalo Ramos)上演獨進三球的「帽子戲法」，率葡萄牙6：1擊敗瑞士闖進八強。

葡萄牙報紙Record的一則報導指，C羅與總教練桑托斯在一陣激烈的對談中，揚言要退出國家隊。

但C羅在社群媒體上強調，葡萄牙的團結堅若磐石。他說：「這個球隊十分團結，不會被外部的力量擊垮」，「一個英勇的國家，是不會被任何敵人所嚇垮，一支真正團結的球隊，將為夢想奮戰到底。」

葡萄牙足球協會表示：「本會要澄清，在卡達期間，葡萄牙國家隊隊長C羅從未威脅要離隊」，「C羅每天都在為球隊和國家創造獨特的紀錄，這必須獲得尊重」，「在戰勝瑞士一役中…這位代表葡萄牙國家隊參加最多次國際賽的球星，再次展現出他的投入程度。」

代表葡萄牙國家隊參賽最多次的C羅，一向是隊上得分王。但6日葡萄牙對戰瑞士以6：1大勝，C羅卻坐了冷板凳，讓替代C羅應戰的拉莫斯大出鋒頭。

C羅在分組預賽首役迎戰迦納時罰球進網，成為五屆世足賽都能破門建功的第一人，但此後即難以再次進球，表現平平，使得轉戰另一歐洲強權的希望恐將落空。

C羅本應是本屆最大咖的自由球員，因為英格蘭超級聯賽(Premier League)曼徹斯特聯隊(Manchester United)上個月已宣布和他分道揚鑣，且他在葡萄牙的角色也逐漸被邊緣化。6日在世界盃16強戰，葡萄牙6：1大勝瑞士的比賽，C羅從板凳出發，這是他2008年以來，首次沒有在重要國際賽事先發。

對C羅來說，最該擔心的是，沒有他在陣中的葡萄牙，看起來好多了，運作也更為流暢。

葡萄牙10日將在8強賽對戰摩洛哥。

C羅 足球 世界盃

上一則

世足賽／阿根廷晉4強 梅西：馬拉度納在天上看我們

下一則

世足賽／金手套熱門 克國門神擋下4顆罰球 史上第3人

延伸閱讀

世足賽／讓C羅繼續坐板凳 葡萄牙民調9成支持

世足賽／讓C羅繼續坐板凳 葡萄牙民調9成支持
世足賽／葡教練認了C羅不滿坐板凳：但他沒威脅要離隊

世足賽／葡教練認了C羅不滿坐板凳：但他沒威脅要離隊
世足賽／C羅尷尬定位 續坐板凳？葡民調：9成球迷支持

世足賽／C羅尷尬定位 續坐板凳？葡民調：9成球迷支持
世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

熱門新聞

圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／8強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-09 17:20
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
第91分鐘韓國絕殺進球，逃出生天。(取自視頻)

世足賽╱南韓逆轉勝葡萄牙雙雙晉級 烏拉圭出局

2022-12-02 12:09

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制