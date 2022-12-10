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梅西累進10球 超越馬拉度納 淘汰賽階段助攻5次 史上第一人

編譯中心／綜合9日電
阿根廷隊主將梅西(前中)9日在對陣荷蘭隊時，助攻與12碼罰球進球各一個，成為阿根廷隊以4比3戰勝荷蘭隊，晉級四強的大功臣。(路透)
阿根廷隊主將梅西(前中)9日在對陣荷蘭隊時，助攻與12碼罰球進球各一個，成為阿根廷隊以4比3戰勝荷蘭隊，晉級四強的大功臣。(路透)

2022年卡達世界盃足球賽9日阿根廷與荷蘭八強賽中，主將梅西(Lionel Messi)助攻與12碼罰球進球各一個，成為阿根廷隊以4：3戰勝荷蘭隊，晉級四強的大功臣。

9日的比賽是梅西足球生涯第1001場出賽，他於下半場第73分鐘操刀12碼罰球破網，攻進本屆世界盃個人第4球以及歷來在世界盃的第10顆球，超越馬拉度納(Diego Maradona)等人，隊史上並列第一。

阿根廷國家隊史中，世界盃攻進最多球的名將是踢進10球的「戰神」巴提斯圖塔(Gabriel Batistuta)，他先後在1994、1998、2002年三屆出賽12場，踢進10球。梅西此次追平了這一紀錄，超越馬拉度納與史塔比(Guillermo Stabile)世界盃攻進8球的紀錄。這也是梅西在阿根廷國家隊生涯的第95顆進球。

9日的比賽中，梅西在上半場送出漂亮助攻給隊友莫利納(Nahuel Molina)破門，幫助球隊取得1：0領先。這是他在世足淘汰賽階段累計的第五次助攻，成為史上第一人。

根據Opta統計，自1966年有統計以來，梅西世足累計七次助攻，只落後馬拉度納；也是世界盃史上首位在淘汰賽階段助攻數達到五次的球員，此前的紀錄為球王比利保持的四次。

梅西 世界盃 足球

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