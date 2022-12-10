我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐科技園案 被判5年9個月

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

內馬爾灑淚：難過像一場噩夢 球王比利不捨鼓勵「繼續前行」

編譯中心／綜合9日電
巴西隊9日在世界盃足球賽八強賽PK戰中不敵克羅埃西亞隊，無緣四強，球星內馬爾(右)淚灑球場，隊友上前安慰。(Getty Images)
巴西隊9日在世界盃足球賽八強賽PK戰中不敵克羅埃西亞隊，無緣四強，球星內馬爾(右)淚灑球場，隊友上前安慰。(Getty Images)

巴西隊儘管9日在世界盃足球賽八強戰延長賽後，以2：4輸給克羅埃西亞，無法挺進四強，但球星內馬爾(Neymar)卻因為在比賽中進了一球而平了球王比利(Pele，貝利)在國家隊進球77個的紀錄。不過內馬爾並未為比肩球王而開心，而是淚灑球場。「球王」比利透過電視看到內馬爾灑淚，十分不捨；他溫情喊話，鼓勵他繼續前行。

內馬爾在對戰克羅埃西亞一役，展現了精湛的球技，並在延長賽中為巴西率先進一球，可惜球隊未能守住領先的優勢，最終在PK大戰中以2：4不敵克羅埃西亞，無緣四強。賽後內馬爾難過地流下英雄淚，讓人動容。

比利目前因結腸癌在醫院持續療養，本屆世界盃無法前往卡達為巴西隊加油，但他仍心繫國家隊的表現。在看了比賽後，他動情地鼓勵內馬爾繼續奮發圖強。

比利說，「我見證了你們的成長，每天都為你(內馬爾)加油，我祝賀你在巴西國家隊的進球數追平了我。我們都知道這不僅僅是個數字。作為一名球員，我們最大的責任就是鼓舞人心。激勵我們身邊的隊友以及下一代，最重要的是，激勵每一個熱愛這項運動的人」。

這是內馬爾足球生涯第三次打進世界盃，首次參賽時還只是22歲的大男孩，如今已是30歲的成熟男人，9日的比賽卻因為PK大戰失利，使巴西隊痛失挺進四強的機會。本屆世界盃內馬爾首戰就受傷，16強賽神奇復出並進球，還開心在場上跳起森巴舞蹈，沒想到又一次迎向傷心的結局。

賽後內馬爾說 ：「很難接受這一切，這像一場噩夢，我不敢相信發生了什麼，現在是時候回家去擁抱家人，他們可以提供安慰。這場失敗造成的傷痛會持續很久，感謝球迷們的支持和喜愛，不幸的是我們沒有實現夢想，但這就是足球的一部分。」

巴西 世界盃 足球

上一則

世足賽／阿根廷晉4強 梅西：馬拉度納在天上看我們

下一則

世足賽／金手套熱門 克國門神擋下4顆罰球 史上第3人

延伸閱讀

世足賽／內馬爾賽後痛哭 對手兒子暖心來安慰

世足賽／內馬爾賽後痛哭 對手兒子暖心來安慰
世足賽／退出巴西國家隊沒說死 內馬爾：這場敗仗像噩夢

世足賽／退出巴西國家隊沒說死 內馬爾：這場敗仗像噩夢
世足賽／鴿子舞跳完墜入地獄…巴西倒地不起哭成一片

世足賽／鴿子舞跳完墜入地獄…巴西倒地不起哭成一片
世足賽╱巴西痛徹心扉…主帥將離任 回應內馬爾沒輪到PK

世足賽╱巴西痛徹心扉…主帥將離任 回應內馬爾沒輪到PK

熱門新聞

圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／8強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-09 17:20
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
第91分鐘韓國絕殺進球，逃出生天。(取自視頻)

世足賽╱南韓逆轉勝葡萄牙雙雙晉級 烏拉圭出局

2022-12-02 12:09

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制