內馬爾灑淚：難過像一場噩夢 球王比利不捨鼓勵「繼續前行」

巴西隊9日在世界盃足球賽八強賽PK戰中不敵克羅埃西亞隊，無緣四強，球星內馬爾(右)淚灑球場，隊友上前安慰。(Getty Images)

巴西 隊儘管9日在世界盃足球 賽八強戰延長賽後，以2：4輸給克羅埃西亞，無法挺進四強，但球星內馬爾(Neymar)卻因為在比賽中進了一球而平了球王比利(Pele，貝利)在國家隊進球77個的紀錄。不過內馬爾並未為比肩球王而開心，而是淚灑球場。「球王」比利透過電視看到內馬爾灑淚，十分不捨；他溫情喊話，鼓勵他繼續前行。

內馬爾在對戰克羅埃西亞一役，展現了精湛的球技，並在延長賽中為巴西率先進一球，可惜球隊未能守住領先的優勢，最終在PK大戰中以2：4不敵克羅埃西亞，無緣四強。賽後內馬爾難過地流下英雄淚，讓人動容。

比利目前因結腸癌在醫院持續療養，本屆世界盃無法前往卡達為巴西隊加油，但他仍心繫國家隊的表現。在看了比賽後，他動情地鼓勵內馬爾繼續奮發圖強。

比利說，「我見證了你們的成長，每天都為你(內馬爾)加油，我祝賀你在巴西國家隊的進球數追平了我。我們都知道這不僅僅是個數字。作為一名球員，我們最大的責任就是鼓舞人心。激勵我們身邊的隊友以及下一代，最重要的是，激勵每一個熱愛這項運動的人」。

這是內馬爾足球生涯第三次打進世界盃，首次參賽時還只是22歲的大男孩，如今已是30歲的成熟男人，9日的比賽卻因為PK大戰失利，使巴西隊痛失挺進四強的機會。本屆世界盃內馬爾首戰就受傷，16強賽神奇復出並進球，還開心在場上跳起森巴舞蹈，沒想到又一次迎向傷心的結局。

賽後內馬爾說 ：「很難接受這一切，這像一場噩夢，我不敢相信發生了什麼，現在是時候回家去擁抱家人，他們可以提供安慰。這場失敗造成的傷痛會持續很久，感謝球迷們的支持和喜愛，不幸的是我們沒有實現夢想，但這就是足球的一部分。」