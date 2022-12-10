克羅埃西亞 PK王 瓦科維奇2場點球戰擋4球 並列世界盃之最

克羅埃西亞隊9日在世界盃足球賽八強賽中，憑PK大戰力克巴西隊，晉級四強，全隊欣喜若狂。(美聯社)

球賽踢到要靠PK決勝負時，最好別碰到克羅埃西亞，這支巴爾幹勁旅繼擊敗日本之後，9日踢走五屆冠軍巴西 ，以4：2成績，率先取得2022世足四強資格。

連續兩場比賽，克羅埃西亞都是透過PK大戰脫穎而出。教練達利奇(Zlatko Dalić)說，「我們是小國，卻踢贏世足賽最被看好的足球 大國」，「我們展現了克羅埃西亞是什麼樣的國家，克國足球隊是什麼樣的球隊」。

9日的四強晉級賽中，巴西和克羅埃西亞兩隊在正規賽都未能破門，延長賽時，巴西隊前鋒內馬爾(Neymar)首先踢進一球，但克羅埃西亞隊替補上陣的佩特科維奇(Bruno Petkovic)在延長賽結束前射門破網，雙方戰成1：1平手，進入PK賽。

巴西隊羅德里戈(Rodrygo)第一球射門就被克羅埃西亞門將瓦科維奇(Dominik Livakovic)精準攔下；第二球，他又準確預判出卡塞米羅(Casemiro)的射門方向，只可惜對方球速實在太快，沒能成功擋下。

最終克羅埃西亞在PK大戰以4：2勝出，晉級四強。27歲門將瓦科維奇被認為是頭號功臣，因為兩場PK大戰他一共守下了四球，並列世界盃 史上之最。

教練達利奇讚揚瓦科維奇說，「他在關鍵時刻救了我們。他救下PK賽第一球的時候，讓我們有信心，也讓對手沒信心，因為他們已經害怕，他還會擋下後續幾球。整場比賽的關鍵人物是他無疑」。

瓦科維奇得意洋洋地說，「我們生來就是鬥士，竭盡全力應戰，這就是我們成功的祕訣」。

除此之外，瓦科維奇在對戰巴西之役中，正規賽就完成八次撲救，加上延長賽共計11次，是世界盃自2002年以來單場新高。