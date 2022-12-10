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世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

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世足賽／巴西淘汰 內馬爾痛哭、阿根廷晉4強 梅西慶祝

編譯潘勛／綜合9日電
內馬爾無法帶全隊進入四強，在場上痛哭。(新華社)
內馬爾無法帶全隊進入四強，在場上痛哭。(新華社)

世足賽9日進入八強戰，南美雙雄巴西、阿根廷分別與歐洲勁旅克羅埃西亞、荷蘭對戰，結果在正規戰、延時賽都無法分出高下，兩個對戰組都進入PK(點球)生死戰，結果巴西隊敗陣淘汰，阿根廷則踢敗橘色軍團，挺進最後四強。

巴西隊長內馬爾最終還是無法帶全隊進入四強，只能仰天落淚，這也可能成為他在世足賽的...
巴西隊長內馬爾最終還是無法帶全隊進入四強，只能仰天落淚，這也可能成為他在世足賽的最後一舞。（新華社）

巴西對戰克羅埃西亞比賽看頭之一，在兩位球星的對決；克隊名將莫德里奇(Luka Modric)在PK戰時，為球隊踢進一球，助己方以4:2擊敗巴西，而巴西隊名將內馬爾(Neymar)在延時賽雖讓球隊取得領先，且追平球王比利(Pele)在國家隊進球數的紀錄，但他不在PK戰四名巴西球員名單，無緣為巴西奪得第六座金盃，淚灑球場。

實力看好的巴西隊，沒想到爆冷在PK大戰輸給克羅埃西亞，球員紛紛傷心倒地。（美聯社...
實力看好的巴西隊，沒想到爆冷在PK大戰輸給克羅埃西亞，球員紛紛傷心倒地。（美聯社）

克羅埃西亞門將Dominik Livakovic攔下巴西罰球一瞬，成為致勝關鍵。...
克羅埃西亞門將Dominik Livakovic攔下巴西罰球一瞬，成為致勝關鍵。（美聯社）

克羅埃西亞門將瓦科維奇(Dominik Livakovic)不僅擋下PK戰巴西球員羅德里戈(Rodrygo)操刀的第一球，賽程中瓦科維奇還擋下不少關鍵球，成為格子軍此役最大功臣。

南美勁旅阿根廷藉著PK賽驚險擊退強敵荷蘭，球員興奮在場狂奔。（歐新社）
南美勁旅阿根廷藉著PK賽驚險擊退強敵荷蘭，球員興奮在場狂奔。（歐新社）

另一對戰組阿根廷與荷蘭正規賽2:2平手，進入PK，阿根廷以4:3讓荷蘭抱憾回家。阿根廷隊長梅西(Lionel Messi)在比賽第73分鐘操刀罰球獲得本屆世足賽第四分，世足賽生涯累積十球，追平前輩球員巴蒂斯圖塔(Gabriel Batistuta)。

兩隊這場火氣十足，全場開出17張黃牌，創下世足賽紀錄。梅西表示，大家吃足苦頭，但阿根廷挺了過來；終場時梅西上唇見血，向對方甚至裁判大吼，賽後甚至批評西班牙裔裁判馬托(Antonio Mateu)不夠格擔任裁判。

梅西與阿根廷隊友在比賽結束後還逗留20分鐘慶祝。阿根廷將在四強戰中，對決克羅埃西亞。

梅西在場上慶祝。(歐新社)
梅西在場上慶祝。(歐新社)

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