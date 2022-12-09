世足賽／荷PK戰2度敗給阿根廷 教頭：沒什麼好責備的

荷蘭隊在PK大戰敗下陣來，無緣四強。（新華社）

荷蘭國家足球 隊總教練范加爾（Louis van Gaal）表示，他的子弟兵今天在2022卡達世界盃 足球賽8強PK大戰輸給阿根廷，「令人十分難受」。

阿根廷的莫利納（Nahuel Molina）與梅西 （Lionel Messi）今天雙雙建功，為球隊取得2：0領先，但荷蘭的韋霍斯特（Wout Weghorst）在比賽尾聲梅開二度追平戰局，將戰線逼進延長賽。

雙方僵持不下後進入PK大戰，范迪克（Virgil van Dijk）與貝格小斯（Steven Berghuis）眼睜睜看著他們的12碼罰球遭阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲下，表情落寞、懊惱，阿根廷最後以4：3勝出，接著將在4強賽迎戰克羅埃西亞。

范加爾說：「我們頭兩顆罰球沒有踢進，戰局從那開始變得棘手、艱難，這與幸不幸運、有沒有運氣有關。」

2014年世界盃，荷蘭同樣也是在PK大戰敗給阿根廷，當時執掌教鞭的也是范加爾。

現年71歲的范加爾說：「這是我們第2次以這種方式輸給阿根廷。荷蘭在這兩屆世界盃的教頭都是同一個人。」

「我請球員受訓並練習罰球，我沒有什麼好責備他們的。從落後的情況下扳平戰局，卻在PK大戰敗下陣來，真的很可惜。」

范加爾在接受攝護腺癌治療後，於2021年8月回鍋3度執掌荷蘭兵符。

在范加爾執教下，「橘色軍團」荷蘭取得連19場不敗紀錄，但今天PK大戰敗給阿根廷後，范加爾證實他將按計畫卸下總教練職位。

他說：「這群男孩覺得很沮喪。他們已經拚盡全力，我非常引以為榮。我度過很美好的時光。」

「我做了所有努力防止這種事發生，但最終還是遭到淘汰，真的令人十分難受。」