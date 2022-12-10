世足賽／8強戰法國 英格蘭拒為姆巴佩「鋪紅毯」

英格蘭隊長凱恩與華克備戰八強賽，看管法國天才球星姆巴佩（圖）成為首要任務。（路透）

卡達世足賽八強賽10日將上演英格蘭與法國雙強之爭，這場比賽也被認為會是一場激烈的進攻大戰，而法國總教練德尚（Didier Deschamps）受訪時也透露，英格蘭的快速反擊與自由球將會是必須嚴防的兩大重點，並直言這支英格蘭確實沒有太多弱點。

將挑戰二連霸的法國，八強賽將面對本屆賽事火力最凶猛的英格蘭，雙方以姆巴佩（Kylian Mbappé）、吉魯（Olivier Giroud）、拉許福特（Marcus Rashford）、薩卡（Bukayo Saka）為首的射手群對壘也被認為是勝負的關鍵，在賽前記者會上，德尚就直接點出英格蘭的攻守轉換非常強大，將是他們必須嚴加看管的重點。

「速度通常是一場比賽的關鍵因素之一，因為當你速度很快時，對手組織的時間就會減少，不過進球需要的除了速度外，還有很多東西。」德尚在談到與英格蘭的對戰時說：「英格蘭在轉換方面非常強大，他們有一半以上的進球來自快速反擊，此外他們還有很棒的技巧、射門能力和自由球能力。」

英格蘭日前表示，防守目前以五球居大會進球王的姆巴佩將是一大重點，後衛華克（Kyle Walker）更直言已經有守住姆巴佩的策略，絕不會為他「鋪上紅地毯」、讓他在場上華麗過人；不過德尚對於子弟兵充滿信心，認為他能突破英格蘭防線，「即使在最近一場比賽，他並沒有處在最佳狀態，但仍對比賽產生決定性的影響力，更何況我們還有其他危險的球員。」