世足賽／內馬爾賽後痛哭 對手兒子暖心來安慰

內馬爾（中間黃衣者）賽後難過大哭，對手克羅埃西亞主力佩里西奇的兒子奔跑到場上鼓勵他，畫面十分暖心。(美聯社)

卡達世界盃足球 賽奪冠大熱門巴西 在8強賽遭淘汰，讓不少球迷落淚，王牌內馬爾(Neymar)在延長賽率先踢進一球，下半場克羅埃西亞也射門得分，1：1追平比數，巴西在最後殘酷的PK大戰落敗，連5屆世界盃淘汰賽不敵歐洲球隊，內馬爾賽後難過暴哭，對手克羅埃西亞主力佩里西奇(Ivan Perisic)的兒子奔跑到場上鼓勵他，畫面十分暖心。

內馬爾在16強對上南韓之戰時，克服腳踝傷勢復出，巴西以4：1挺進8強賽，延長賽時與隊友上演「撞牆配合」，晃掉克羅埃西亞門將，幫助巴西取得1分，不過最後巴西仍沒能贏得最後的勝利，內馬爾也再度無緣世界盃冠軍。

內馬爾賽後難過痛哭。(美聯社)

巴西已連續5屆深陷「淘汰賽遇歐洲隊伍必敗」魔咒，2006年8強賽0比1不敵法國；2010年8強賽1：2敗給荷蘭；2014年準決賽1比7慘輸德國，季軍戰又以0：3遭荷蘭淘汰；上屆2018年8強賽1比2輸給比利時；這一屆8強賽則不敵格子軍團克羅埃西亞，無法終結持續20年的噩夢。

內馬爾賽後難過痛哭，與隊友相擁而泣，克羅埃西亞邊鋒佩里西奇的兒子萊奧(Leo)穿著格子軍團4號球衣，也跑到場上鼓勵內馬爾，原本場上的保全看到他衝過來並未讓他靠近，隨後內馬爾注意到萊奧，兩人握手，先前還在哭的巴西王牌也露出微笑，並給萊奧一個擁抱，畫面相當感人。