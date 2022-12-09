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世足賽／4場PK戰已平單屆紀錄 還剩6場新紀錄可期？

記者陳宛晶／即時報導
克羅埃西亞門將瓦科維奇（左）在本屆世足大出鋒頭，也幫助隊伍展現「PK之王」能耐。（美聯社）
克羅埃西亞門將瓦科維奇（左）在本屆世足大出鋒頭，也幫助隊伍展現「PK之王」能耐。（美聯社）

卡達世足賽的前兩張4強門票，都透過PK戰決定主人，本屆賽事至今已踢了4場PK平單屆紀錄，還剩6場比賽，接下來若再出現PK決勝的戲碼就是新紀錄的誕生。

世界盃單屆最多PK場數就是4場，過去在1990、2006、2014和2018年都曾發生，今年8強賽踢完一半，累積4場PK戰已經平紀錄。

首場PK戰發生在16強克羅埃西亞、日本之戰，克羅埃西亞以3：1獲勝，門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）當時已經秀過一波，勇擋日本3顆點球。

第2場為16強摩洛哥、西班牙之戰，摩洛哥持續以超強後防捍衛球門，將戰局逼進PK，而西班牙前3點全踢丟，包括1球中柱、2球被摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）撲下，讓賽前備受看好的「無敵艦隊」被難堪擊沉。

第3、4場接連發生，今晨進行的兩場8強賽都進入PK決勝，克羅埃西亞以4：2踢走巴西，阿根廷則以4：3淘汰荷蘭。

世界盃史上單屆單隊最多PK勝場為2場，包括1990年阿根廷、2018年克羅埃西亞，今年的克羅埃西亞再度展現「PK之王」能耐，淘汰賽連續透過PK闖關，也有機會再拚破紀錄的單屆第3場PK勝。

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