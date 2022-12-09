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世足賽／梅西「雙手放耳慶祝」 回應荷教練賽前挑釁

記者蘇志畬／即時報導
梅西在踢進PK負責的那一球後，直接跑到荷蘭板凳席，對著教練團比出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢。(新華社)
梅西在踢進PK負責的那一球後，直接跑到荷蘭板凳席，對著教練團比出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢。(新華社)

阿根廷、荷蘭在世足賽八強賽踢得火爆，全場發出18張黃牌可見一二，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）更是直接走到荷蘭板凳席前比出慶祝動作，荷蘭主帥范加爾（Louis van Gaal）賽前的一番評論明顯惹毛梅西。

阿根廷在比賽中一度以2：0領先，但荷蘭隨後扳平，延長賽雙方都沒進球，進入PK戰比罰球，而梅西在踢進負責的那一球後，直接跑到荷蘭板凳席，對著教練團比出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，似乎意指「你在說什麼？」

梅西賽後也表面就是對荷蘭教頭不滿，「范加爾賽前的評論，讓我感覺不受到尊重，而且有些荷蘭球員比賽中實在講太多話。」事實上不只梅西，阿根廷球員贏球後跑過荷蘭板凳席都是一臉嘲弄表情。

范加爾在對阿根廷賽前確實提到，梅西是最有威脅性的球員，能夠創造很多機會，但也表示：「當他們失去球權時，梅西不會過多參與，這給了我們機會。」

梅西也批評，范加爾雖然對自家戰術為傲，「他只是把高個子球員放在禁區，然後開始長傳，我們克服這點，這就是結果。」

阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也對范加爾不滿，「我聽到范加爾說，『我們進入PK戰會有優勢，如果進入PK戰我們會贏』，我想他需要好好閉嘴。」馬丁尼茲在PK戰撲下兩球，成為阿根廷勝利功臣。

梅西賽後還一度中斷訪問，對著鏡頭外的人喊著：「你在看什麼？笨蛋，快滾開吧，笨蛋，快滾。」外媒判斷應該是又跟荷蘭球員有衝突。

梅西在踢進PK負責的那一球後，直接跑到荷蘭板凳席，對著教練團比出雙手放在耳朵旁邊...
梅西在踢進PK負責的那一球後，直接跑到荷蘭板凳席，對著教練團比出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢。(新華社)

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