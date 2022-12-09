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世足賽／全場18張黃牌打破世界盃紀錄 梅西也對主審不滿

記者蘇志畬／即時報導
主裁判在比賽中向荷蘭隊（右二）出示黃牌。(新華社)
主裁判在比賽中向荷蘭隊（右二）出示黃牌。(新華社)

阿根廷、荷蘭在卡達世界盃足球賽八強戰踢出火藥味，主審狂發牌，球員吃下16張黃牌，阿根廷教練團也吃了2張，全場18張黃牌寫下世界盃新紀錄，而阿根廷主將梅西（Lionel Messi）賽後更對主審頗有微詞。

45歲的拉奧斯（Antonio Mateu Lahoz）擔任阿荷蘭之戰主審，上半場第31分鐘對阿根廷助理教練山謬（Walter Samuel）發出第一張黃牌，接著很公平的對阿根廷、荷蘭球員各發出8張黃牌，而阿根廷總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）也在第90分鐘吃到一張。

世界盃原本單場最多黃牌紀錄是16張黃牌，2006年葡萄牙、荷蘭之戰及2022年德國、喀麥隆之戰兩度出現，今天改寫紀錄。

梅西對裁判尺度有所不滿，但也不便直言，「我不想談論裁判的事，因為會被處罰，沒辦法說實話，但我認為FIFA必須重新檢視這場比賽，不該把這樣的裁判放在這個層級的賽事，在世界盃八強戰這樣關鍵的比賽。」

阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）則說得直接，「主審讓他們有大筆時間，傷停十分鐘很沒有道理，他就是希望他們進球，他很沒用。」

主裁判在比賽中向阿根廷隊球員梅西（左）出示黃牌。(新華社)
主裁判在比賽中向阿根廷隊球員梅西（左）出示黃牌。(新華社)

世界盃 梅西 足球

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