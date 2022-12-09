世足賽／梅西1傳1射 助攻破比利紀錄、進10球平隊史

梅西在比賽後慶祝勝利。(新華社)

阿根廷靠著門將神勇救球在八強賽PK戰以4：3擊敗荷蘭，取得卡達世足賽四強門票，梅西 （Lionel Messi）在正規時間一傳、一射，寫下的紀錄夜也有開心結尾。

梅西在第35分鐘時改變平手僵局，梅西帶球吸引對方包夾，趁隙妙傳給莫利納（Nahuel Molina）起腳破網，這是梅西在世足賽淘汰賽第5次助攻，創下紀錄，根據OPTA自1966年以來的紀錄，超越傳奇球王比利（Pele）的4次。

第73分鐘梅西獲得操刀12碼機會順利罰進，幫助阿根廷2：0領先，這是梅西在本屆世界盃個人第4顆、生涯第10顆進球，追平隊史紀錄，與「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Omar Batistuta）並列。

巴提斯圖塔是在1994到2002年三屆出賽12場踢進10球，而梅西過去4屆踢進6球，今年在分組賽對沙烏地阿拉伯、墨西哥 各踢進1球，16強面對澳洲 也有進球。

阿根廷隊球員梅西（右）與隊友羅米洛在比賽後慶祝勝利。(新華社)

只不過阿根廷後續被韋霍斯特（Wout Weghorst）梅開二度逼平，才有PK戰之爭，靠著門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）挺身而出，擋下荷蘭前2球，雖然後3球遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終就以4：3贏得PK大戰。

「我們真的很開心。」梅西表示：「我們不該進入延長賽或是PK戰，但這必須承受，而我們也度過難關，實在不可思議。」