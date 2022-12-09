世足賽／鴿子舞跳完墜入地獄…巴西倒地不起哭成一片

克羅埃西亞球員佩里西奇（中）在比賽後安慰巴西隊球員。(新華社)

地獄和天堂，有時只相差幾分鐘。

如果不是第116分鐘克羅埃西亞隊的一次快速反擊得手，全場占盡優勢的巴西 隊已經邁入了本屆世界盃 四強。彼時內馬爾（Neymar）和隊友的臉上正洋溢著笑容。

正是這個進球，讓巴西隊被拖入PK大戰。最終，隨著馬奇紐斯（Marquinhos）的12碼罰球彈柱而出，巴西慶祝勝利的集體「鴿子舞」賽後未能在教育 城體育場上演，他們感受到了從天堂到地獄的巨大落差。

作為最大奪標熱門，巴西隊此番志在拿下創紀錄的第六個世界盃冠軍，擁有內馬爾、維尼休斯、理查利森等眾多名將的巴西隊，被認為是「近十年來最強的巴西隊」。此前的小組賽和16強淘汰賽，巴西沒有遇到太多困難，順利打進八強。進球後隊員們每每跳起歡快的「鴿子舞」，連總教練蒂特都忍不住加入他們的行列。

這場八強賽前，外界幾乎一邊倒地看好巴西。就連克羅埃西亞記者都看衰自己的球隊：「我們的球隊有些老邁，又剛剛經歷了點球大戰，體能不占優勢，而對手畢竟是五星巴西……。」

在這場本被認為沒有什麼懸念的比賽中，巴西常規比賽時間內占據場上主動，維尼休斯的邊路推進，內馬爾的組織串聯，李察里森（Richarlison）禁區內的靈動跑位，恰如巴西的森巴舞一樣行雲流水，讓對手的防線應接不暇。如果不是克羅埃西亞門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）表現神勇，高接低擋，多次化解險情，巴西完全有機會早早終結比賽。

即便進入延長賽，無論是巴西球員，還是球迷依舊自信。內馬爾和羅德里戈在場上有說有笑，有球迷衝著記者伸出兩根手指，堅信球隊能夠在30分鐘內連下兩城，「他們剛才只是缺少些運氣。」

第105分鐘，內馬爾的進球「如期而至」，教育城體育場的氣氛也被瞬間點燃，巴西球迷像慶祝狂歡節一般，無論男女老幼，都跳起了「鴿子舞」，熱情似火。

然而喜悅僅維持了十多分鐘，巴西隊的笑容便集體消失。佩特科維奇（Bruno Petkovic）利用一次中路快速反擊扳平比分，瞬間讓占據體育場「半壁江山」的巴西球迷鴉雀無聲，有人抱頭，有人捂嘴，有人低頭不語。

隨後的PK大戰更成了巴西人的噩夢。瓦科維奇築起的「嘆息之牆」威力猶存，巴西隊率先出場的皇馬大將羅德里戈（Rodrygo）的罰球被撲出，預示著不妙的結局。克羅埃西亞人四罰全中，馬奇紐斯在2：4落後的絕境中登場，一腳勁射卻打在立柱上彈出，巴西人的卡達世界盃之旅戛然而止。

從天堂到地獄，這對巴西球員來說是難以承受的巨大打擊。看著狂歡的對手，巴西球員大多倒地不起，哭成一片，任憑教練組如何安慰都無法平復心情。 過了許久，內馬爾緩緩起身，眼圈通紅，落寞離場。「我不知道自己是否還想為巴西隊繼續效力，我想用這段時間好好想想，想想自己究竟想要什麼。我不會關閉為巴西隊效力的大門，但我也不會百分之百地說我會回來。」他說。