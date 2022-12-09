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世足賽／葡教練認了C羅不滿坐板凳：但他沒威脅要離隊

中新社／杜哈9日電
C羅因被放在板凳上感到不滿。（路透）
C羅因被放在板凳上感到不滿。（路透）

針對外界傳聞C羅納度（Cristiano Ronaldo）因不滿在八強賽上成為替補而與主教練桑托斯（Fernando Santos）發生爭執，甚至威脅離隊，桑托斯9日回應稱，C羅確實因為替補身分不開心，但他從未說過要離開國家隊。 　　

葡萄牙隊在6日的八強賽以6：1大勝瑞士晉級，而在小組賽連續三場首發的C羅此役卻坐在替補席上，直至下半場第74分鐘才上場，這引起了外界關注。10日葡萄牙隊將與摩洛哥隊爭奪四強席位，在9日的賽前記者會上，桑托斯就C羅替補相關傳聞做出回應。 　　

桑托斯表示，在八強賽當天午飯後，他與C羅進行了談話，解釋了C羅不會首發的原因，並告訴C羅認為其下半場出場可以幫助球隊拿下比賽。「C羅當然不太高興，因為他總是以首發身分出場，所以他不開心很正常，這是一次非常正常和平靜的談話，但他從來沒有告訴過我他想離開國家隊。」 　　

桑托斯還呼籲媒體停止杜撰。「現在很多人只會指責C羅，這似乎成為一種時尚。」他說，球隊每次進球時C羅都會跳起來鼓掌，比賽結束後是他叫隊友們一起去向觀眾致謝，但外界只抓著他自己離開球場的事。「他為葡萄牙足球傾盡所有，不應該被媒體這樣對待，別去煩他了。」 　　

出席賽前記者會的菲利克斯（Joao Felix）也被問及這個問題，但菲利克斯拒絕回答。「我們現在要面對更為激烈的競爭，我們必須團結起來，請外界不要打擾國家隊氛圍。」 　　

不過，菲利克斯直言，他認為C羅上場與否對葡萄牙隊比賽不會產生直接影響，自己也並不覺得有義務把球傳給C羅。「當他在場上時，能帶來其他人所沒有的東西，但我們的戰術都是一樣的，他上場或者不上場和球隊表現得好和不好，沒有直接的關係。」 　　

對於與摩洛哥隊的比賽，菲利克斯認為，這是一場艱難的八強戰。「但可以肯定的是，我們做好了準備。」

葡萄牙將在美東時間12月10日早上十點對決摩洛哥，爭取晉級四強。

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