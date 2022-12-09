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世足賽／克國淘汰巴西 「門神封神」兩場PK戰守下4球

中央社／台北10日電
克羅埃西亞門將瓦科維奇守得漂亮，兩場封神。（美聯社）
克羅埃西亞門將瓦科維奇守得漂亮，兩場封神。（美聯社）

克羅埃西亞在卡達世界盃足球賽連續兩場比賽，都透過PK大戰脫穎而出，他們陣中27歲門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）是頭號功臣，因為兩場PK大戰他一共守下了4球，並列世界盃史上之最。

上一戰在與日本的PK大戰，瓦科維奇成為對手的惡夢，那場比賽他一共擋下對方3球，或許有人覺得他只是運氣好，但今天他卻證明了可不是運氣，他是活生生的傳奇。

克羅埃西亞今天與巴西歷經120分鐘激戰，雙方再次踢成1比1平手，戰線又被拖進至PK大戰決勝負，瓦科維奇第1球再次精準攔下羅德里戈（Rodrygo）的射門，第2球又準確預判卡塞米洛（Casemiro）的射門方向，只可惜對方球速實在太快，他沒能成功擋下。

克羅埃西亞門將瓦科維奇守得漂亮，兩場封神。（路透）
克羅埃西亞門將瓦科維奇守得漂亮，兩場封神。（路透）

若光是這樣，還不足以形容瓦科維奇的神奇表現，根據世界盃官方數據顯示，巴西守門員阿里森（Alisson）在今年世界盃共完成5次成功撲救，但瓦科維奇光在今天正規賽就完成8次撲救，加上延長賽共計11次，是世界盃自2002年以來單場新高。

別忘了效力英超利物浦的艾利森，是被譽為當今全球最佳門將之一，而瓦科維奇今天面對的射手，則包括全球最頂尖的好手內馬爾（Neymar）、李察里森（Richarlison）等人，面對「森巴軍團」頂級豪華球星全場狂轟猛炸，他還能寫下11次成功撲救，或許不會再有人覺得他只是因為運氣好。

克羅埃西亞門將瓦科維奇守得漂亮，兩場封神。（路透）
克羅埃西亞門將瓦科維奇守得漂亮，兩場封神。（路透）

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