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世足賽╱驚人相似…同遇PK大戰 南美雙雄悲喜兩重天

新華社╱杜哈12月9日電
阿根廷擊敗荷蘭隊挺進四強。(新華社)
阿根廷擊敗荷蘭隊挺進四強。(新華社)

南美雙雄巴西和阿根廷隊在9日的卡達世界盃足球賽8強賽中均遭遇PK大戰，「桑巴軍團」最終飲恨被克羅埃西亞隊淘汰，而「潘帕斯雄鷹」則擊敗荷蘭隊挺進四強。

領先、被追平、進入點球大戰，巴西和阿根廷隊當天的比賽進程驚人相似。

頭號奪冠熱門巴西隊常規時間和克羅埃西亞隊戰成0:0，加時賽內馬爾前場「導演」精妙「撞牆配合」後打入領先進球，這是他為巴西隊打入的第77粒進球，在隊史射手榜上追平了排名第一的「球王」比利。

佩特科維奇第117分鐘的進球幫助克羅埃西亞隊以1:1扳平比分，繼16強賽淘汰日本隊後，克羅埃西亞人連續第二場面對加時賽和PK大戰。為克羅埃西亞立功的又是門將利瓦科維奇，他在第一輪撲出了羅德里戈的射門，隨著巴西隊馬爾基尼奧斯在第四輪中柱彈出，克羅埃西亞隊以4:2的PK比分獲勝。

心比天高的巴西隊員和球迷在失利後流下了傷心的淚水，另一場比賽阿根廷人也哭了，但那是喜極而泣。

巴西PK戰不敵克羅埃西亞，慘遭淘汰。(新華社)
巴西PK戰不敵克羅埃西亞，慘遭淘汰。(新華社)

阿根廷隊在比賽進行至73分鐘時，憑藉梅西的一傳一射，已手握2:0的領先優勢。逆境下荷蘭隊換上高中鋒韋格霍斯特收到奇效，他登場後不久就以一記頭球破門重振本隊士氣。荷蘭隊在補時尾聲打出精妙的任意球配合，韋格霍斯特打入扳平進球，「鬱金香」在終場前重新綻放。

加時賽阿根廷隊連續發動猛攻，但運氣不佳，恩佐·費爾南德斯最後時刻的遠射擊中立柱，兩隊進入PK大戰。阿根廷門將馬丁內斯前兩輪連續撲出對手罰球，成為最大功臣，助阿根廷隊PK大戰4:3驚險勝出。

梅西本場比賽罰球成功，這讓他追平了傳奇射手巴蒂斯圖塔，並列阿根廷隊史世界盃射手榜首位。

阿根廷隊將在四強賽對陣克羅埃西亞隊。

巴西 梅西 世界盃

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