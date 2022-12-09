世足賽／內馬爾追平球王卻成悲情英雄 克國保PK不敗金身

巴西隊爆冷出局，內馬爾痛哭流涕。(美聯社)

卡達世足賽8強賽今天凌晨傳來爆冷消息，被視為今年奪冠最大熱門的巴西 ，在與上屆亞軍克羅埃西亞一路拉鋸到PK大戰後，最終以2：4止步於8強，這不僅讓今天踢進國家隊生涯第77顆進球，追平「球王」比利（Pele）隊史紀錄的內馬爾（Neymar）瞬間成為悲情英雄，也讓克羅埃西亞續保在世足賽PK大戰不敗紀錄。

儘管賽前被看好有望輕鬆取勝，不過巴西今天在面對克羅埃西亞之戰卻受制於對方的強硬防守，直到延長賽第106分鐘才靠著內馬爾與隊友的精彩傳球搭配破門，這一球也是內馬爾代表巴西國家隊踢進的第77球，讓他追平球王比利的隊史紀錄，這同時也是內馬爾世足賽生涯的第8顆進球，躋身巴西隊史第6名。

不過內馬爾的英雄夢只維持了不到12分鐘，就被克羅埃西亞佩特科維奇（Bruno Petkovic）在18碼線附近起腳射門粉碎，並將比賽帶入PK大戰，這也是克羅埃西亞繼上屆俄羅斯 世足賽16強賽、8強賽以及今年16強賽後，近兩屆以來面臨的第四場PK大戰，且前三場他們最終都拿下勝利。

今天克羅埃西亞也將PK不敗神話延續下去，靠著弗拉西奇（Nikola Vlasic）、馬耶爾（Lovro Majer）、莫德里奇（Luka Modric）、奧斯克（Mislav Orsic）連續踢進4球，以及門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）撲下巴西第一點羅德里戈（Rodrygo）的12碼球，第四點的馬奇紐斯（Marquinhos）更是無情中柱，最終克羅埃西亞以4：2勝出，成為今年首支挺進4強賽的球隊。

克羅埃西亞門將瓦科維奇在本屆賽事已於PK大戰中擋下4球，追平了世足賽單屆紀錄，至於巴西則是成為世足賽史上第13支在淘汰賽階段於延長賽率先進球，但卻是首支在最終遭到淘汰的球隊。