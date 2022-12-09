世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

卡達世足賽8強賽點燃戰火，首場比賽由「五星軍團」巴西 出戰上屆亞軍克羅埃西亞，兩隊一路拚戰到延長賽，儘管巴西在106分鐘由內馬爾（Neymar）率先進球，但克羅埃西亞佩特科維奇（Bruno Petkovic）也在第117分鐘進球，讓雙方進入PK大戰，最終克羅埃西亞以4：2勝出，爆冷淘汰冠軍熱門巴西挺進到4強賽。

本屆賽事展現強大進攻火力的巴西，在16強賽以4：1擊敗南韓後晉級8強，今天則是遭遇本屆賽事還未吞過敗仗的克羅埃西亞，儘管賽前被認為巴西有望在本場比賽取得一面倒的優勢，不過上半場克羅埃西亞與巴西互有往來。

比賽第20分鐘巴西多次兵臨城下，朱尼亞（Vinicius Junior）與內馬爾連續向克羅埃西亞球門發起攻勢，不過克羅埃西亞今天也展現強悍的防守能力，不惜犯規也要破壞巴西的攻勢，加上門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）多次成功撲球，讓巴西在上半場無功而返。

第66分鐘巴西再度在禁區內發起攻勢，不過被瓦科維奇美技擋下，第76分鐘內馬爾一路殺進克羅埃西亞禁區後，瓦科維奇也再度出擊瓦解巴西攻勢，第80分鐘巴西在18碼線內由帕奎塔（Lucas Paqueta）起腳射門，但瓦科維奇又再一次正面攔下，多次幫助克羅埃西亞化險為夷，雙方在正規賽90分鐘踢完後也以0：0進入延長賽。

延長賽上半場補時階段，內馬爾與隊友幾次精彩的切傳搭配後，騙過出擊的瓦科維奇後起腳射門，攻破克羅埃西亞球門，經過106分鐘的拉鋸後取得1：0領先，這顆進球也是內馬爾在國家隊的第77顆進球，追平球王比利（Pele）的隊史紀錄。

不過第117分鐘克羅埃西亞展開防守反擊，奧斯克（Mislav Orsic）將球一路盤帶到禁區後傳中，佩特科維奇（Bruno Petkovic）在18碼線附近起腳破門，幫助克羅埃西亞在延長賽結束前追平比數，也將比賽帶入PK大戰。

克羅埃西亞包括日前與日本的16強賽在內，3度在世足賽踢進PK還不曾輸過，今天第一點由弗拉西奇（Nikola Vlasic）抄刀就進球，至於巴西第一點則由羅德里戈（Rodrygo）擔任先鋒，但卻被本屆PK大戰表現搶眼的瓦科維奇擋下，接下來兩點雙方都順利進球，第四點克羅埃西亞奧斯克進球後，巴西則由馬奇紐斯（Marquinhos）抄刀但卻命中門柱彈出，讓克羅埃西亞以4：2爆冷勝出，挺進到4強賽。